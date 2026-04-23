Expansão fabril

Empresa expande fábrica de ar-condicionado em Manaus e leva demandas de infraestrutura à Suframa

A Mondial Eletrodomésticos, do Grupo MK, ampliou investimentos e produção no Polo Industrial de Manaus (PIM) com a expansão de linhas de eletrodomésticos e a implantação de uma nova fábrica de condicionadores de ar.

Ao mesmo tempo, o diretor industrial da empresa, Pedro Orlando Pinheiro, destacou desafios ligados à infraestrutura e logística. Segundo ele, o crescimento da operação exige melhorias no escoamento da produção e no suporte operacional.

As informações foram apresentadas ao superintendente da Suframa, Leopoldo Montenegro, durante visita técnica da autarquia à planta fabril.

A empresa produz fornos micro-ondas, televisores e equipamentos de áudio de alta fidelidade, com destaque para a marca Aiwa.

Expansão industrial e geração de empregos

O diretor industrial da Mondial destacou o crescimento da operação desde a aquisição da antiga planta da Sony em 2021.

“Hoje, apenas em Manaus, já temos uma geração de 1.350 empregos diretos, com a projeção de alcançar 1.550 trabalhadores até o final deste ano”, afirmou.

Além disso, o Grupo MK mantém operação em Conceição do Jacuípe (BA), em uma área de 282 mil metros quadrados, com produção anual de cerca de 40 milhões de produtos.

Nova fábrica de ar-condicionado amplia portfólio

A expansão inclui uma nova planta dedicada à produção de condicionadores de ar, instalada em uma área de 24 mil metros quadrados no PIM.

A linha contempla equipamentos da marca Aiwa, com capacidade entre 9.000 e 30.000 BTUs e tecnologia inverter. Dessa forma, a empresa amplia seu portfólio e reforça sua presença industrial na região.

Empresa aponta desafios logísticos

Apesar da expansão, o grupo relatou desafios relacionados à infraestrutura e logística. Segundo o diretor industrial, o avanço da produção depende de melhorias no escoamento e na operação logística.

“O Grupo MK aposta muito na fábrica de Manaus e estamos extremamente satisfeitos com os resultados que temos alcançado. No entanto, para que essa expansão continue com a fluidez necessária, precisamos avançar em questões logísticas que impactam nas operações”, afirmou Pinheiro.

Além disso, ele solicitou apoio institucional da Suframa para articulação com outros órgãos públicos.

Suframa destaca segurança jurídica e previsibilidade

O superintendente da Suframa, Leopoldo Montenegro, afirmou que a autarquia atua como facilitadora das demandas de infraestrutura e logística.

Ele também destacou a expansão da Mondial como exemplo da atividade industrial no Polo Industrial de Manaus.

“Ver de perto a Mondial assumir esse complexo gigantesco, multiplicar os empregos e agora investir pesadamente em uma linha de condicionadores de ar é a prova da vitalidade do Polo Industrial de Manaus. Quanto à logística, a Suframa está de portas abertas e atuará como ponte com os demais entes governamentais para buscar soluções”, afirmou.

Montenegro ainda abordou o cenário tributário e a necessidade de previsibilidade para o setor produtivo.

“Sabemos que o investidor precisa de previsibilidade. O nosso papel é assegurar a segurança jurídica para que empresas como a Mondial continuem a expandir, gerar renda e acreditar na nossa região”, concluiu.