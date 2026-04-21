São Paulo

Vídeos de furtos e assaltos viralizam e chegam a milhares de visualizações nas plataformas digitais.

São Paulo (SP) – Influencers suspeitos de crimes estão usando as redes sociais como vitrine para exibir roubos e furtos, transformando objetos levados das vítimas em verdadeiros “troféus” digitais.

Dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP) apontam que o estado registrou, até abril de 2026, uma média de 109.836 roubos e furtos — cerca de 40 por hora ou 960 por dia.

Crimes viralizam e chegam a milhares de visualizações

Levantamento da Itatiaia em parceria com a CNN Brasil identificou diversos perfis que compartilham conteúdos ligados à ostentação do crime. Entre as postagens, há vídeos que mostram ações como roubo de celulares e correntes, alguns com até 100 mil visualizações.

As imagens revelam padrões de atuação dos suspeitos. Em muitos casos, enquanto um grava, outro realiza o crime, geralmente utilizando bicicletas para se aproximar das vítimas.

“Quebra-vidros” e ataques rápidos aparecem nos vídeos

Algumas publicações mostram também a ação dos chamados “quebra-vidros”, que quebram janelas de carros para furtar objetos de valor.

Além dos registros, os suspeitos utilizam legendas provocativas e de deboche contra as vítimas, reforçando a exposição dos crimes nas plataformas.

SSP pede denúncias e reforça importância de registros

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que ainda não localizou boletins de ocorrência diretamente ligados aos perfis identificados.

O órgão orienta que crimes exibidos nas redes sejam denunciados formalmente, seja em delegacias ou pela Delegacia Eletrônica. Denúncias anônimas também podem ser feitas pelo Disque 181.

Plataformas dizem combater conteúdo criminoso

A empresa responsável por redes como Facebook e Instagram informou que não permite o uso das plataformas para promover atividades criminosas.

Segundo a empresa, conteúdos que violem as regras são removidos, e há colaboração com autoridades sempre que necessário, além do incentivo para que usuários denunciem publicações suspeitas.

*Com informações da CNN

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