Logística

NN Logística reúne setor público e privado para debater infraestrutura e inovação

Manaus será o centro das decisões estratégicas da logística brasileira entre os dias 22 e 24 de abril de 2026, com a realização da NN Logística. O evento ocorrerá no Centro de Convenções Vasco Vasques e deve reunir mais de sete mil visitantes, 100 expositores e cerca de 400 marcas nacionais e internacionais.

Fórum técnico debate navegação e desenvolvimento

Inserido na programação, o temário “Diálogos Hidroviáveis” ocorre nos dias 22 e 23 de abril. O espaço reúne representantes do setor público, lideranças empresariais e especialistas para discutir soluções para a navegação interior.

Com curadoria da Agência de Desenvolvimento Sustentável das Hidrovias e dos Corredores de Exportação e da Associação Brasileira para o Desenvolvimento da Navegação Interior, o encontro abordará políticas públicas, modernização da frota, transição energética e impactos climáticos.

“Os Diálogos Hidroviáveis consolidam um espaço qualificado de articulação entre governo, iniciativa privada e comunidade técnica, essencial para avançarmos em uma agenda estruturante para o país, especialmente na Amazônia, onde as hidrovias são eixo fundamental de integração e desenvolvimento”, afirma o presidente da ADECON, Adalberto Tokarski.

Autoridades e especialistas participam da abertura

A abertura contará com representantes do Ministério de Portos e Aeroportos, da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e da Infra S.A..

Entre os temas em debate estão:

indústria naval

regulação e financiamento

modernização da frota

sustentabilidade e eficiência energética

impactos da crise climática

Projeto Manaus Moderna

O evento também reúne nomes como Otto Burlier, Murillo Barbosa e Marcello Di Gregorio.

Investimentos e expansão logística

Entre os destaques está a Super Terminais, patrocinadora master do evento. A empresa anunciou investimento de R$ 400 milhões em 2026, com foco em modernização e transição energética.

Um dos projetos prevê a implantação da primeira usina de gás natural para operações portuárias da região Norte.

“Essa iniciativa busca aumentar a previsibilidade energética e reduzir custos operacionais, além de alinhar a operação às exigências de descarbonização do setor logístico”, destaca o diretor-geral do Super Terminais, Marcello Di Gregorio.

Além disso, a companhia avança na implantação de um novo porto em Itacoatiara, fortalecendo o escoamento da produção agrícola no Arco Norte.

Multinacionais apresentam soluções tecnológicas

A AkzoNobel apresentará soluções em revestimentos navais da marca International, incluindo o lançamento do Interzone®️ 954GF.

“A NN Logística é um ambiente estratégico para apresentarmos soluções que respondem diretamente aos desafios da região”, afirma Gustavo Gomes.

Já a Yanmar destaca crescimento de 73% no faturamento em 2025 e apresentará motores voltados à navegação na Amazônia.

“Enxergamos a feira como uma oportunidade de fortalecer relacionamentos e expandir nossa atuação em um mercado estratégico”, afirma Igor Cabral.

O evento também contará com empresas como Caterpillar, Cummins, Mitsubishi e Volvo Penta.

Evento reforça papel da Amazônia na logística

Resultado da fusão entre Navegistic Manaus e Navalshore Amazônia, a NN Logística se consolida como plataforma de negócios e articulação institucional da indústria fluvial na América Latina.

Com isso, o evento reforça o papel da Amazônia no debate logístico e destaca as hidrovias como alternativa para o transporte no país.

Serviço

O que? NN Logística 2026

Onde? Centro de Convenções Vasco Vasques – Av. Constantino Nery, 5001

Quando? 22 a 24 de abril de 2026, das 14h às 21h

Programação: https://nnlogistica.com.br

Credenciamento: https://nnlogistica.com.br/credenciamento/