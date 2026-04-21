Manaus será o centro das decisões estratégicas da logística brasileira entre os dias 22 e 24 de abril de 2026, com a realização da NN Logística. O evento ocorrerá no Centro de Convenções Vasco Vasques e deve reunir mais de sete mil visitantes, 100 expositores e cerca de 400 marcas nacionais e internacionais.
Fórum técnico debate navegação e desenvolvimento
Inserido na programação, o temário “Diálogos Hidroviáveis” ocorre nos dias 22 e 23 de abril. O espaço reúne representantes do setor público, lideranças empresariais e especialistas para discutir soluções para a navegação interior.
Com curadoria da Agência de Desenvolvimento Sustentável das Hidrovias e dos Corredores de Exportação e da Associação Brasileira para o Desenvolvimento da Navegação Interior, o encontro abordará políticas públicas, modernização da frota, transição energética e impactos climáticos.
“Os Diálogos Hidroviáveis consolidam um espaço qualificado de articulação entre governo, iniciativa privada e comunidade técnica, essencial para avançarmos em uma agenda estruturante para o país, especialmente na Amazônia, onde as hidrovias são eixo fundamental de integração e desenvolvimento”, afirma o presidente da ADECON, Adalberto Tokarski.
Autoridades e especialistas participam da abertura
A abertura contará com representantes do Ministério de Portos e Aeroportos, da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e da Infra S.A..
Entre os temas em debate estão:
- indústria naval
- regulação e financiamento
- modernização da frota
- sustentabilidade e eficiência energética
- impactos da crise climática
- Projeto Manaus Moderna
O evento também reúne nomes como Otto Burlier, Murillo Barbosa e Marcello Di Gregorio.
Investimentos e expansão logística
Entre os destaques está a Super Terminais, patrocinadora master do evento. A empresa anunciou investimento de R$ 400 milhões em 2026, com foco em modernização e transição energética.
Um dos projetos prevê a implantação da primeira usina de gás natural para operações portuárias da região Norte.
“Essa iniciativa busca aumentar a previsibilidade energética e reduzir custos operacionais, além de alinhar a operação às exigências de descarbonização do setor logístico”, destaca o diretor-geral do Super Terminais, Marcello Di Gregorio.
Além disso, a companhia avança na implantação de um novo porto em Itacoatiara, fortalecendo o escoamento da produção agrícola no Arco Norte.
Multinacionais apresentam soluções tecnológicas
A AkzoNobel apresentará soluções em revestimentos navais da marca International, incluindo o lançamento do Interzone®️ 954GF.
“A NN Logística é um ambiente estratégico para apresentarmos soluções que respondem diretamente aos desafios da região”, afirma Gustavo Gomes.
Já a Yanmar destaca crescimento de 73% no faturamento em 2025 e apresentará motores voltados à navegação na Amazônia.
“Enxergamos a feira como uma oportunidade de fortalecer relacionamentos e expandir nossa atuação em um mercado estratégico”, afirma Igor Cabral.
O evento também contará com empresas como Caterpillar, Cummins, Mitsubishi e Volvo Penta.
Evento reforça papel da Amazônia na logística
Resultado da fusão entre Navegistic Manaus e Navalshore Amazônia, a NN Logística se consolida como plataforma de negócios e articulação institucional da indústria fluvial na América Latina.
Com isso, o evento reforça o papel da Amazônia no debate logístico e destaca as hidrovias como alternativa para o transporte no país.
Serviço
O que? NN Logística 2026
Onde? Centro de Convenções Vasco Vasques – Av. Constantino Nery, 5001
Quando? 22 a 24 de abril de 2026, das 14h às 21h
Programação: https://nnlogistica.com.br
Credenciamento: https://nnlogistica.com.br/credenciamento/