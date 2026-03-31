Debate

Temário estratégico da NN Logística 2026 conecta governo, indústria e academia para debater inovação, sustentabilidade e políticas públicas no setor hidroviário

A capital amazonense será palco de um dos mais relevantes encontros da logística nacional nos dias 22 e 23 de abril de 2026. Integrando a programação oficial da NN Logística — maior feira da indústria fluvial da América Latina — os DIÁLOGOS HIDROVIÁVEIS chegam como um espaço qualificado de debate, articulação e construção de soluções para o presente e o futuro da navegação interior no Brasil.

Com curadoria da Agência de Desenvolvimento Sustentável das Hidrovias e dos Corredores de Exportação (ADECON) e da Associação Brasileira para o Desenvolvimento da Navegação Interior (ABANI), o evento reúne autoridades públicas, lideranças empresariais, especialistas e pesquisadores em uma programação intensa, que combina visão estratégica, inovação e troca de conhecimento aplicada.

O presidente da ADECON, Adalberto Tokarski, afirma que “o DIÁLOGOS HIDROVIÁVEIS é hoje o principal espaço de debate qualificado sobre política pública, infraestrutura e regulação da navegação interior no Brasil. Em Manaus, nos dias 22 e 23 de abril, reuniremos as principais autoridades e especialistas do setor para discutir, com profundidade técnica, os desafios e oportunidades das hidrovias brasileiras”.

Ele destaca ainda que, nesta edição, o evento amplia seu escopo ao incorporar a pauta da indústria naval.

“Trata-se de um tema de grande relevância, especialmente neste momento em que o governo federal, por meio do Fundo da Marinha Mercante, direciona volumes expressivos de recursos para o setor, impulsionando uma forte retomada da capacidade produtiva dos estaleiros nacionais. É um ambiente em que sustentabilidade, inovação e eficiência operacional são tratadas de forma integrada, orientando a construção de soluções que ampliem a utilização das nossas hidrovias e fortaleçam seu papel como eixo estruturante da logística nacional.”

Realizado no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus, o encontro ocorre dentro de um ambiente que já projeta recordes: a NN Logística 2026 terá crescimento de 10% em sua área, reunindo mais de 100 expositores e 400 marcas nacionais e internacionais, além da expectativa de receber mais de sete mil visitantes e movimentar negócios superiores a R$ 400 milhões.

Conteúdo estratégico e nomes de peso

A programação dos DIÁLOGOS HIDROVIÁVEIS foi estruturada para abordar, de forma técnica e aprofundada, os principais desafios e oportunidades da navegação interior e da indústria naval brasileira.

Logo na abertura oficial, representantes de instituições como o Ministério de Portos e Aeroportos (MPOR), ANTAQ, DNIT, Infra S.A., além de entidades setoriais como ADECON, ABANI, ATP, AMPORT, FENOP e ABTP, destacam o papel estratégico das hidrovias para o desenvolvimento econômico da Amazônia e do país.

Entre os temas centrais já confirmados, destacam-se os painéis:

“A Indústria Naval como Vetor Estratégico de Desenvolvimento Nacional e Regional”; “Políticas Públicas, Instrumentos de Fomento e Ambiente Institucional da Indústria Naval”; “Construção, Manutenção e Modernização da Frota de Navegação Interior”; “Sustentabilidade, Inovação e Transição Tecnológica na Indústria Naval”; “Desenvolvimento da política pública da navegação interior”; “Crise Climática e Adaptações na Navegação Fluvial (Flutuantes – Taxa de seca/ LWS – Low Water Surcharge) / Soluções (Dragagem – Concessões)”; e “Manaus Moderna – Projeto, Execução e Projeções”, consolidando uma agenda robusta e alinhada aos principais desafios e oportunidades do setor no Brasil.

Entre os palestrantes e debatedores confirmados estão Otto Burlier (MPOR), Wilson Pereira de Lima Filho e Renildo Barros (ANTAQ), Edme Tavares de Albuquerque Filho (DNIT), Ian Guerriero – Superintendente (BNDES),Cristiano Della Giustina (Infra S.A.), Daniel Aldigueri e Eliezé Bulhões Carvalho (MPOR), além de Eduardo Queiroz (ANTAQ) e Ian Guerriero e Felipe Borim Villen (BNDES).

Também participam lideranças de entidades estratégicas, como José Rebelo III (ABANI), Adalberto Tokarski e Edeon Vaz Ferreira (ADECON), Murillo Barbosa e Gabriela Costa (ATP), Flávio Acatauassú (AMPORT), Sergio Aquino (FENOP) e Jesualdo Silva (ABTP).

A programação reúne ainda executivos e especialistas do setor produtivo e da engenharia naval, como Fábio Vasconcelos (Estaleiro Rio Maguari), Deborah Camely (Estaleiro Juruá), Mariana Pescatori (Hidrovias do Brasil), Darlan Carvalho (LHG Mining), Marcio Cavalcanti (Grade Consultoria), Luís Fernando Resano (ABAC), Marcelo Di Gregório (Superterminais), Pedro Ventura (Robert Allan Ltd.), Hito Braga (UFPA) e Luís de Mattos (SOBENA).

Ambiente ideal para conexões e oportunidades

Mais do que um ciclo de debates, os DIÁLOGOS HIDROVIÁVEIS se consolidam como um espaço estratégico para networking qualificado, geração de negócios e aproximação entre diferentes elos da cadeia logística.

Profissionais do setor, estudantes e pesquisadores terão a oportunidade de interagir diretamente com tomadores de decisão, conhecer tendências globais e participar de discussões que impactam diretamente o futuro da infraestrutura e da economia brasileira.

A expectativa é de que o evento fortaleça o papel da Amazônia como protagonista no desenvolvimento da navegação interior, impulsionando soluções sustentáveis e integradas para os desafios logísticos do país.

Serviço

O que? Diálogos Hidroviáveis – NN Logística 2026

Onde? Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques – Av. Constantino Nery n.º 5001, Flores, esquina com Av. Pedro Teixeira – Zona Centro-Sul

Quando? 22 a 24 de abril de 2026 – 14h às 21h

Informações: https://nnlogistica.com.br

Credenciamento para visitação (gratuito): https://nnlogistica.com.br/credenciamento/

Organização: NN Eventos Ltda

(*) Com informações da assessoria