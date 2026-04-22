Investigação

Namorado foi preso em flagrante suspeito de feminicídio na Barra da Tijuca.

Rio de Janeiro (RJ) – A candidata ao Miss Cosmo Brasil 2026, Ana Luiza Mateus, de 29 anos, foi encontrada morta nesta quarta-feira (22), após cair do apartamento onde morava na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. O namorado dela, de 31 anos, foi preso em flagrante suspeito de feminicídio.

Segundo a Polícia Militar, agentes foram acionados durante a madrugada para atender uma ocorrência de possível violência psicológica no local. Ao chegarem ao prédio, encontraram a vítima já sem vida na área de serviço.

Discussão começou na noite anterior

Testemunhas relataram que o casal discutia desde o dia anterior. Na madrugada, o homem teria saído do apartamento e retornado por volta das 4h30, quando a briga continuou.

Cerca de uma hora depois, moradores ouviram um barulho forte e encontraram o corpo da jovem na parte externa do edifício.

Polícia investiga caso como feminicídio

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro isolou o local para perícia e encaminhou o suspeito à Delegacia de Homicídios.

O caso segue sob investigação do 31º BPM (Recreio), que apura as circunstâncias da morte.

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