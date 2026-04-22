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Nova etapa vai capacitar 80 profissionais para atender demanda crescente na capital

A Prefeitura de Manaus iniciou, nesta quarta-feira (22), uma nova etapa de capacitação profissional com a abertura das turmas 10 e 11 do curso de Cuidador de Idosos. A ação ocorre por meio da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), vinculada à Secretaria Municipal de Administração e Gestão (Semad), em parceria com a Fundação Municipal de Apoio ao Idoso Dr. Thomas (FDT).

Ao todo, a iniciativa vai qualificar 80 novos profissionais para atender à crescente demanda por cuidados especializados na capital amazonense.

Formação completa com foco técnico e humano

O curso tem carga horária de 320 horas e reúne 12 módulos temáticos. Entre os conteúdos abordados estão ética profissional, cuidados básicos e manejo de patologias comuns ao envelhecimento.

Além disso, o programa se destaca pela integração direta com a Fundação Dr. Thomas, onde os alunos realizam estágio supervisionado. Dessa forma, a formação alia teoria e prática, ampliando a preparação dos participantes.

Corpo docente especializado

A capacitação conta com 14 instrutores especializados. A assessora técnica da Espi, Jacqueline Vasconcelos, responsável pela coordenação, destacou o impacto do curso na formação dos alunos.

Segundo ela, a experiência promove transformação significativa. “O aluno que inicia o curso sai totalmente diferente ao final do processo. Trabalhamos o bem-estar integral do idoso”, disse.

Por sua vez, a psicóloga clínica Simone Cerdeira, que ministra o primeiro módulo, reforçou a importância da parceria entre as instituições.

“Existe uma relação muito importante entre a Espi e a Fundação Dr. Thomas, que é referência na região Norte. Nossa expectativa é levar esses alunos a um aprendizado profundo, adequado e técnico, inclusive com a oportunidade do estágio dentro da fundação. Com a sala cheia, acreditamos que teremos excelentes resultados”, afirmou a professora.

Iniciativa fortalece rede de proteção ao idoso

A ação reflete o investimento da gestão municipal nas áreas de assistência e saúde do idoso. Nesse sentido, a proposta busca formar profissionais preparados não apenas tecnicamente, mas também com sensibilidade para o cuidado.

O presidente da Fundação Dr. Thomas, Eduardo Lucas, destacou o impacto social da iniciativa.

“A qualificação de cuidadores é fundamental para garantir um atendimento mais humano e preparado à pessoa idosa em Manaus. A Fundação Dr. Thomas contribui diretamente na etapa prática, aproximando o aluno da realidade do cuidado. Essa iniciativa fortalece a rede de proteção e reforça o compromisso da gestão do prefeito Renato Junior com a dignidade, o respeito e a melhoria da qualidade de vida na terceira idade”, ressaltou.

Aulas seguem até agosto

As aulas das turmas, nos turnos da manhã e tarde, seguem até o dia 14 de agosto. Com isso, Manaus avança na consolidação de políticas públicas voltadas ao envelhecimento ativo, seguro e com mais qualidade de vida.

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