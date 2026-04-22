Polícia

Rogério da Cunha Moraes estava desaparecido desde segunda-feira e foi achado em área de ribanceira na zona Norte.

Manaus (AM) – O corpo de Rogério da Cunha Moraes, de 35 anos, foi encontrado na tarde desta quarta-feira (22) na rua São Marcos, no bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus. Ele estava desaparecido desde a última segunda-feira (20).

O homem trabalhava como motorista e havia sido visto pela última vez na manhã do dia em que saiu para o trabalho. Segundo o pai da vítima, esse foi o último contato com o filho antes do desaparecimento.

Familiares e amigos iniciaram buscas por diversas áreas da cidade até que o corpo foi localizado em uma região de mata de difícil acesso, em uma área de ribanceira.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Informações preliminares apontam que a vítima pode ter sido levada até o local antes de ser morta e enterrada.

De acordo com a perícia inicial, o corpo não apresentava perfurações, e a principal suspeita é de morte por estrangulamento.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e passará por exames que devem ajudar a esclarecer as circunstâncias do crime.

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