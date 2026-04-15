Violência

Crime no Jorge Teixeira deixou vítima morta e suspeito agredido; polícia procura outros envolvidos

Um homem identificado preliminarmente como Raimundo Nonato Pereira morreu durante um crime com indícios de latrocínio (roubo seguido de morte), na tarde desta quarta-feira (15), na Rua Pirarucu, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Um dos suspeitos, identificado como Richard dos Santos Simão, de 28 anos, foi agredido por moradores após a ação.

Suspeito é agredido por moradores

De acordo com informações preliminares, quatro pessoas, três homens e uma mulher, teriam participado do crime.

Após a ocorrência, o grupo se dispersou. No entanto, Richard foi localizado por moradores durante a fuga e acabou sendo agredido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro a dois homens: o suspeito agredido e outro integrante do grupo que foi detido.

Ambos permanecem sob custódia policial em uma unidade hospitalar. Enquanto isso, a mulher e o quarto suspeito conseguiram fugir e seguem sendo procurados.

Suspeito foi agredido pela população – Foto: Reprodução.

Conforme testemunhas e imagens de câmeras de vigilância, a vítima trafegava em uma picape Chevrolet S10, de placa JXV-9682, no sentido Novo Reino.

Pouco depois, o veículo desceu uma ladeira sem controle e sem motorista, e colidiu contra um carro modelo Voyage que estava estacionado na calçada.

Além disso, vestígios de sangue encontrados no interior da S10 indicam que o homem foi atingido ainda com o veículo em movimento.

Investigações

O corpo da vítima, que usava bermuda jeans e botas pretas, foi localizado na via. A perícia técnica atua na confirmação oficial da identidade.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e do Instituto Médico Legal (IML). Ademais, o caso é investigado, inicialmente, como latrocínio.

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