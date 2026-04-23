Amazônia Legal

Projeto permite empresas estrangeiras em voos domésticos e vai ao Senado

Publicado em 23 de abril de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

Brasília (DF) – A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que autoriza empresas aéreas estrangeiras a operarem voos domésticos na Amazônia Legal. Agora, o texto segue para análise do Senado.

Projeto amplia concorrência e reduz custos

A proposta altera o Código Brasileiro de Aeronáutica e permite a atuação de companhias internacionais em rotas regionais.

Com isso, o governo busca aumentar a oferta de voos. Além disso, a medida pretende reduzir o preço das passagens e melhorar o acesso ao transporte aéreo.

Região enfrenta desafios logísticos

Atualmente, a Amazônia Legal sofre com poucas rotas e tarifas elevadas. Por esse motivo, moradores enfrentam dificuldades para se deslocar.

O relator do projeto, Sidney Leite, destacou que a proposta reduz o isolamento da região.

Segundo ele, a ampliação da concorrência deve facilitar o acesso a outros estados e impulsionar a economia local.

Cabotagem aérea será permitida

O texto autoriza a chamada cabotagem aérea. Ou seja, empresas estrangeiras poderão operar voos dentro do Brasil, desde que incluam rotas com origem ou destino na Amazônia Legal.

Dessa forma, o projeto integra a região ao mercado nacional e internacional.

Anac vai regular as operações

A Agência Nacional de Aviação Civil será responsável por autorizar as empresas.

Além disso, a agência vai fiscalizar o cumprimento das regras do transporte aéreo doméstico.

Medida busca melhorar mobilidade na região

A proposta também leva em conta os desafios naturais da região. Durante períodos de seca, por exemplo, o transporte fluvial fica comprometido.

Por isso, o transporte aéreo se torna essencial para garantir mobilidade e acesso a serviços.

Projeto pode transformar transporte na Amazônia

Se aprovado no Senado, o projeto deve ampliar as opções de voos e facilitar o deslocamento na região.

Assim, a medida pode reduzir custos, melhorar a conectividade e fortalecer o desenvolvimento econômico da Amazônia Legal.

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