Desenvolvimento

Senador visita o Inpa, destaca uso de emendas e defende investimentos em pesquisa para o desenvolvimento da Amazônia

O senador Omar Aziz cumpriu agenda na manhã desta quinta-feira (23) na sede do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), em Manaus, ao lado da deputada estadual Alessandra Campelo. Durante a visita, o parlamentar se reuniu com pesquisadores, acompanhou projetos financiados por emendas parlamentares e destacou o papel da ciência no desenvolvimento da região amazônica.

Ao dialogar com a comunidade científica, Omar Aziz enfatizou a importância do conhecimento na geração de oportunidades e no desenvolvimento sustentável.

“Sem conhecimento da Amazônia nós não vamos desenvolver a Amazônia, nós não vamos gerar oportunidade. Os povos originários nos deram muitas contribuições e tenho certeza que com as pesquisas vamos descobrir muitas outras coisas”, afirmou.

Além disso, o senador ressaltou a relevância estratégica das pesquisas realizadas na região.

“A Amazônia é brasileira a serviço da humanidade, mas a gente precisa pesquisá-la porque dela nós vamos tirar muito proveito. Por isso que a minha contribuição por meio de emendas parlamentares é por acreditar na ciência”, reforçou.

Apoio institucional ao Inpa

O diretor-geral do Inpa, Henrique Pereira, destacou a importância do apoio institucional para a continuidade das atividades da instituição.

“O senador dá um exemplo para a classe política brasileira da importância da ciência. Esses investimentos já estão sendo aplicados, incluindo reforma de laboratórios e melhoria de acesso às estruturas, que são fundamentais para a produção científica que o Inpa realiza há 74 anos”, disse.

Emendas parlamentares e continuidade dos investimentos

Omar Aziz também sinalizou a continuidade dos repasses para a instituição.

“O ano que vem vai ter mais emendas aqui pro Inpa porque eu acredito na ciência”, afirmou.

Segundo o senador, já foram destinados cerca de R$ 1 milhão ao instituto, além de recursos direcionados a outros centros de pesquisa, como a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

(*) Com informações da assessoria