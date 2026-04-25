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Senador acompanhou inaugurações, vistoriou obras e reforçou apoio a investimentos

O senador Omar Aziz cumpriu agenda nesta sexta-feira (24) em Itacoatiara, ao lado do senador Eduardo Braga, do prefeito Mário Abrahim e de lideranças políticas do município. A programação incluiu visitas técnicas, inaugurações e encontros com moradores em comunidades e bairros estratégicos da cidade.

A agenda integrou ações voltadas ao fortalecimento da infraestrutura e ao desenvolvimento econômico local, com foco no setor pesqueiro e na mobilidade urbana.

Vistoria em obras de pavimentação

A programação começou na comunidade Vila do Engenho, onde Omar Aziz acompanhou de perto o andamento das obras de pavimentação na região. Em seguida, a comitiva seguiu para o distrito de Novo Remanso, onde moradores e representantes comunitários recepcionaram as lideranças.

Além de dialogar com a população, os parlamentares vistoriaram melhorias em andamento e ouviram demandas locais.

Novo terminal fortalece economia pesqueira

Em Novo Remanso, a comitiva inaugurou o Terminal Pesqueiro de Novo Remanso, estrutura voltada ao fortalecimento da cadeia produtiva da pesca e ao escoamento da produção regional.

O espaço amplia a estrutura disponível para trabalhadores do setor e busca melhorar as condições de comercialização do pescado, atividade importante para a economia local.

Itacoatiara recebe segundo terminal pesqueiro

Ainda pela manhã, Omar Aziz e Eduardo Braga seguiram para a sede do município, no bairro Jauari, onde participaram da inauguração de mais um terminal pesqueiro.

Com a nova entrega, Itacoatiara amplia a infraestrutura destinada ao setor produtivo, reforçando o apoio aos trabalhadores da pesca e incentivando a geração de renda.

“A gente fica muito feliz quando a gente consegue empregar uma pessoa, duas, três, isso é o que faz a gente continuar trabalhando. Porque não tem nada mais humano do que a pessoa ter o seu próprio dinheiro e não depender de ninguém”, destacou Omar.

Lideranças reforçam parceria por investimentos

Durante a agenda, Eduardo Braga destacou a parceria política e a perspectiva de ampliar investimentos na região.

“Omar, nós estamos juntos. A partir do ano que vem, nós vamos ter governo para a gente poder trabalhar e fazer muito mais pelo povo aqui do Novo Remanso, do Engenho e de toda essa região”, ressaltou Eduardo Braga.

O prefeito Mário Abrahim também reforçou o apoio recebido para a execução de projetos no município.

“Eu fico feliz pelo Omar estar sempre nos ajudando, contribuindo para que as coisas aconteçam dentro da Itacoatiara”, finalizou o prefeito Mário Abrahim.

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