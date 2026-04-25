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Tecnologia não é sinônimo automático de cuidado consolidado.

Nos últimos anos, o autismo passou a aparecer com frequência nas conversas sobre tecnologia em saúde. Inteligência artificial, sensores vestíveis, smart glasses, rastreamento ocular, análise de voz e outros recursos digitais entraram no vocabulário das pesquisas. A promessa chama atenção: rastrear mais cedo, observar melhor e tornar o cuidado mais ajustado a cada pessoa.

O avanço existe, mas ainda pede cautela. Em revisão narrativa, Iannone e Giansanti (2024) descrevem a união entre inteligência artificial e tecnologias assistivas no autismo como um campo ainda inicial, embora promissor, com destaque para robótica e dispositivos vestíveis. Os autores observam, porém, que a área ainda caminha mais rápido na inovação do que na integração sólida com a prática em saúde, onde temas como regulação, consentimento e aceitação continuam exigindo mais atenção.

A Tecnologia não é sinônimo automático de cuidado consolidado. A própria revisão mostra que, quando se olha de forma específica para autismo, inteligência artificial e tecnologias assistivas, a produção científica ainda é relativamente pequena. O interesse cresce, mas a base de evidências ainda está sendo construída.

Ao mesmo tempo, há razões legítimas para acompanhar esse movimento com atenção. Choudari et al. (2025) mostram que a inteligência artificial já vem sendo estudada em transtornos neurológicos e do neurodesenvolvimento, incluindo o autismo, com uso em algoritmos diagnósticos, wearables, aplicativos e monitoramento em tempo real. O potencial está em perceber padrões difíceis de captar apenas na observação clínica, ampliar a personalização e ajudar no acompanhamento.

Mas é justamente aí que entra o cuidado. Os mesmos autores alertam para problemas como viés algorítmico, necessidade de dados mais amplos e diversos e risco de erros quando modelos ainda não foram suficientemente validados. Em saúde, novidade não pode ser confundida com certeza.

Outro ponto importante é que o autismo é muito diverso. Não existe uma apresentação única, nem uma ferramenta capaz de dar conta, sozinha, dessa complexidade. Iannone e Giansanti (2024) lembram que, além das limitações técnicas, ainda há questões como privacidade, segurança de dados, consentimento e adaptação real ao usuário. Uma tecnologia pode ser moderna e, mesmo assim, não ser adequada para todas as pessoas.

Por isso, o caminho mais responsável não é rejeitar a inovação nem tratá-la como solução pronta. É reconhecer que IA, wearables e biomarcadores podem ajudar a qualificar avaliação e monitoramento, mas ainda não substituem escuta clínica, análise cuidadosa e acompanhamento humano. Também é importante não perder de vista o básico. A OMS afirma que o autismo é um grupo diverso de condições relacionadas ao desenvolvimento do cérebro e destaca que o cuidado precisa vir acompanhado de acessibilidade, inclusão e apoio. A organização também reafirma que não há ligação entre vacinas e autismo, apesar da desinformação que ainda circula na internet.

Alerta final: diante de promessas sobre biomarcadores, testes online, aplicativos de “detecção rápida” ou vídeos que parecem oferecer respostas fáceis, o mais seguro é buscar profissionais qualificados e fontes confiáveis. Nem tudo o que circula na internet tem base científica. E, em um tema tão sensível, informação mal interpretada pode atrasar cuidado, gerar falsas expectativas e ampliar a desinformação e o atraso do neurodesenvolvimento.

Ana Claudia Pinto Oliveira é neuropsicóloga, diretora clínica do Instituto Desenvolver, com mestrado em Educação pela Universidade dos Pueblos de Europa; e pesquisadora do Laboratório de Avaliação Psicológica da Universidade Federal do Amazonas (UFAM).



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