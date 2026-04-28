A Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou o registro das cinco chapas inscritas para a eleição indireta ao governo do Estado. A decisão foi tomada durante reunião da Mesa Diretora realizada na segunda-feira (27/4).
Todas as candidaturas foram consideradas aptas, conforme publicação no Diário Oficial Eletrônico.
Eleição será no dia 4 de maio
A eleição indireta está marcada para o dia 4 de maio. A votação será aberta e contará com a participação dos 24 deputados estaduais.
O pleito ocorrerá no plenário Ruy Araújo, sede da Aleam, em Manaus.
Chapas são deferidas após análise
A Mesa Diretora analisou todos os pedidos dentro do prazo previsto em edital. As chapas nº 1, nº 2, nº 3 e nº 5 foram aprovadas por unanimidade.
Já a chapa nº 4, formada por Daniel Soares de Araújo e Dayane de Jesus Dias de Araújo, teve o registro deferido por maioria.
Impugnação é superada pela Mesa Diretora
No caso da chapa nº 4, houve contestação apresentada pelo Partido Novo. A Mesa Diretora analisou o parecer da Procuradoria-Geral da Aleam e decidiu pela aprovação parcial, garantindo a participação da chapa na disputa.
Composição da Mesa Diretora
A decisão foi conduzida pelos membros da Mesa Diretora da Aleam. Entre eles estão o presidente em exercício Adjuto Afonso e outros parlamentares que integram a direção da Casa.
Decisão reforça participação e legitimidade
Segundo a Aleam, a decisão considerou o caráter inédito da eleição indireta no Amazonas. O objetivo foi garantir ampla participação e fortalecer a legitimidade democrática do processo.
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