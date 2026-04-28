Política

Cinco candidaturas são consideradas aptas e disputa ocorre no dia 4 de maio, com votação aberta no plenário

A Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou o registro das cinco chapas inscritas para a eleição indireta ao governo do Estado. A decisão foi tomada durante reunião da Mesa Diretora realizada na segunda-feira (27/4).

Todas as candidaturas foram consideradas aptas, conforme publicação no Diário Oficial Eletrônico.

Eleição será no dia 4 de maio

A eleição indireta está marcada para o dia 4 de maio. A votação será aberta e contará com a participação dos 24 deputados estaduais.

O pleito ocorrerá no plenário Ruy Araújo, sede da Aleam, em Manaus.

Chapas são deferidas após análise

A Mesa Diretora analisou todos os pedidos dentro do prazo previsto em edital. As chapas nº 1, nº 2, nº 3 e nº 5 foram aprovadas por unanimidade.

Já a chapa nº 4, formada por Daniel Soares de Araújo e Dayane de Jesus Dias de Araújo, teve o registro deferido por maioria.

Impugnação é superada pela Mesa Diretora

No caso da chapa nº 4, houve contestação apresentada pelo Partido Novo. A Mesa Diretora analisou o parecer da Procuradoria-Geral da Aleam e decidiu pela aprovação parcial, garantindo a participação da chapa na disputa.

Composição da Mesa Diretora

A decisão foi conduzida pelos membros da Mesa Diretora da Aleam. Entre eles estão o presidente em exercício Adjuto Afonso e outros parlamentares que integram a direção da Casa.

Decisão reforça participação e legitimidade

Segundo a Aleam, a decisão considerou o caráter inédito da eleição indireta no Amazonas. O objetivo foi garantir ampla participação e fortalecer a legitimidade democrática do processo.

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