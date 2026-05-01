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Senador Eduardo Braga fiscaliza obras em Iranduba e moradores apontam melhorias na drenagem e pavimentação

O senador Eduardo Braga voltou ao distrito do Cacau Pirêra, em Iranduba, nesta quinta-feira (1º), para fiscalizar o andamento das obras de infraestrutura na região. Esta foi a terceira visita do parlamentar ao local em 2026, reforçando o acompanhamento dos serviços e a cobrança pela conclusão das melhorias.

As intervenções avançam com foco na solução de um dos principais problemas históricos do distrito: os alagamentos causados pela deficiência no sistema de drenagem.

Durante anos, moradores conviveram com ruas tomadas pela lama e dificuldades de circulação, principalmente no período chuvoso. Agora, porém, os primeiros resultados começam a aparecer.

Moradores relatam melhorias após intervenções

Segundo moradores, áreas que antes ficavam completamente alagadas já não registraram novos pontos de inundação durante a última chuva.

O comerciante William de Lima relatou a mudança na rotina da comunidade e os impactos positivos para o comércio local.

“Antes a gente estava numa situação delicada, muita lama, alagava tudo. Era muito difícil. Hoje a gente só tem a agradecer. Melhorou assim em questão de duas semanas, foi uma mudança muito grande. A gente saiu da lama. Agora está muito melhor, parou de alagar e a gente está vendo a obra avançar cada vez mais”, relatou.

Ele também destacou o reflexo direto na atividade comercial.

“Quando chovia e dava lama, eu perdi mais de 70% dos meus clientes. Agora, com essa melhoria, a expectativa é recuperar tudo de novo. Só tenho a agradecer.”

Drenagem profunda e pavimento em concreto integram obra

As equipes iniciaram a intervenção com a implantação da rede de drenagem profunda. Nesta fase, os trabalhadores fizeram escavações e instalaram tubulações ao longo das vias para corrigir os alagamentos históricos.

Na sequência, os serviços avançaram para a terraplanagem, construção da base estrutural e aplicação do pavimento em concreto rígido.

Diferentemente do asfalto, o concreto oferece maior durabilidade e resistência ao tráfego. Além disso, o material apresenta melhor desempenho em áreas com grande incidência de água, como o Cacau Pirêra.

Após a pavimentação, as equipes executam meio-fio, sarjetas e bocas de lobo, o que complementa o sistema de drenagem superficial.

Atualmente, cinco frentes de trabalho atuam simultaneamente no distrito. Até agora, cerca de um quilômetro de obras já foi executado entre drenagem, pavimentação e infraestrutura complementar.

Eduardo Braga destaca avanço e reforça compromisso

Durante a visita, Eduardo Braga destacou o avanço das obras e reafirmou o compromisso com a população do distrito.

“Estamos aqui acompanhando essa obra que já tem mais uma etapa concluída. Corrigimos a rede de drenagem, que era o principal problema, e estamos avançando com a pavimentação em concreto. Palavra dada é palavra cumprida. Estamos caminhando e melhorando a vida da população”, afirmou o senador.

Além disso, o parlamentar afirmou que seguirá acompanhando cada etapa até a conclusão dos serviços e garantiu a continuidade de investimentos para ampliar as melhorias no distrito.

A expectativa é que novas ruas sejam entregues nas próximas semanas. Com isso, moradores aguardam a consolidação de uma mudança esperada há anos, principalmente no combate à lama e aos alagamentos.