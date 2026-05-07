Cultura

Evento gratuito terá música, dança e atividades voltadas para idosos

A Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas (FDT) promove nesta quinta-feira (07), a partir das 15h, uma edição especial do projeto “Bolerão no Parque” em homenagem ao Dia das Mães, em Manaus.

O evento será realizado no Parque Municipal do Idoso, localizado na rua Rio Mar, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul da capital, com entrada gratuita e aberta ao público.

Voltada principalmente para a população idosa, a programação terá música, dança e momentos de integração social. O evento contará com apresentações do cantor Guto Lima e do DJ Ery Castro, que irão animar o público com sucessos de diferentes gerações.

Segundo a Fundação Doutor Thomas, o projeto busca incentivar o lazer, fortalecer os vínculos sociais e ampliar as oportunidades de convivência e bem-estar para os idosos.

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