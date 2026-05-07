Amazonas

As circunstâncias do acidente devem ser investigadas pela polícia

O lenhador Nelio José Ferreira da Silva, de 54 anos, morreu na noite de quarta-feira (06/05) após a motocicleta que pilotava ser atingida por um carro na rodovia AM-070, nas proximidades do km 19, no município de Iranduba.

Segundo informações preliminares, Nelio estava voltando para casa depois do trabalho quando foi atingido por um carro modelo Toyota Etios. Testemunhas relataram que o veículo era conduzido por uma mulher, que deixou o local logo após a colisão.

A vítima trabalhava como lenhador na região, era casado e deixou cinco filhos. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender a ocorrência, mas Nelio não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Até o momento, a motorista do carro não foi localizada. As circunstâncias do acidente devem ser investigadas pela polícia.

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