Ampliação

Programa já efetuou mais de 336 mil procedimentos e projeta alcançar 342 mil cirurgias em 2026.

Manaus (AM) – O governador do Amazonas, Roberto Cidade, acompanhou, nesta quarta-feira (06/05), as ações do programa Opera+ Amazonas na Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), em Manaus, e anunciou novas metas para ampliar a realização de cirurgias na rede estadual de saúde em 2026. Entre as prioridades da nova fase do programa estão as cirurgias ortopédicas de alta complexidade, como joelho, ombro e quadril, além da ampliação das cirurgias ginecológicas por meio do programa +Saúde da Mulher.

Desde a implantação do Opera+ Amazonas, foi ampliada a capacidade cirúrgica da rede pública estadual de saúde, passando a figurar entre os dez estados que mais realizam cirurgias no país. Em 2025, foram realizados 336.816 procedimentos cirúrgicos eletivos, número 20% maior que o registrado no ano anterior. Para 2026, a meta do Governo do Amazonas é alcançar 342 mil procedimentos na capital e no interior.

“O grande marco dessa gestão, desde 2019, foi a aprovação de que 50% dos recursos das emendas parlamentares fossem destinados para a saúde. Muitas dessas cirurgias que estão sendo realizadas aqui são fruto dessas emendas, pagas pelo Executivo Estadual, em parceria com os deputados estaduais. Todos ganham, principalmente a população. Hoje já realizamos mais de 336 mil cirurgias e a previsão para este ano é chegar a 342 mil procedimentos em diversas áreas. Nós vamos dar continuidade, priorizar e avançar nessa pauta, fortalecendo cada vez mais a saúde no Amazonas”, afirmou o governador Roberto Cidade.

A principal estratégia do Opera+ Amazonas é intensificar o uso da capacidade instalada da rede estadual, ampliando a realização de procedimentos também no período noturno, aos fins de semana e em feriados. O programa mantém os centros cirúrgicos funcionando em máxima ocupação, com equipes dedicadas para acelerar a redução das filas de espera.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), os resultados já refletem diretamente na redução das filas em diversas especialidades. A cirurgia geral, incluindo hérnia e vesícula, apresentou redução de 83% na fila de espera. A ginecologia reduziu 79%; a urologia, 78%; e a ortopedia, 57%. Também houve redução nas filas de oftalmologia, com queda de 34%, e dermatologia, com 17%.

O tempo de espera pelos procedimentos também apresentou redução significativa. Nas cirurgias de hérnia e vesícula, a redução chegou a 94,5%. Nas cirurgias de catarata, o tempo de espera caiu 96%, enquanto os procedimentos vasculares tiveram redução de 83,6%.

Fotos: Alex Pazuello e Mauro Neto/Secom

A nova etapa do programa terá como foco o fortalecimento das cirurgias ortopédicas de alta complexidade, principalmente procedimentos de joelho, ombro e quadril, considerados estratégicos para ampliar a resolutividade da rede estadual e reduzir o tempo de espera dos pacientes.

Participaram do evento os deputados estaduais George Lins, Professora Jacqueline, Dr. Gomes e Delegado Péricles, além de profissionais de saúde da unidade.

Saúde da Mulher

Outra frente prioritária é o +Saúde da Mulher, novo eixo estratégico do Opera+ Amazonas. A meta do Governo do Amazonas é ultrapassar 8 mil cirurgias ginecológicas até o fim de 2026, incluindo a ampliação das laqueaduras. O programa também regularizou 1.560 processos para realização do procedimento e projeta ultrapassar 4 mil laqueaduras realizadas até o final do ano.

“O Opera+ vem com duas prioridades voltados para a saúde da mulher, com as cirurgias ginecológicas, das quais nós já estamos atuando, e também com mais ortopedia. São cirurgias que o Opera + Amazonas 2026 traz para a pauta para que possamos avançar e reduzir ainda mais o tempo de espera”, reforçou a secretária de Saúde, Nayara Maksoud.

Investimentos

Para fortalecer a execução das cirurgias, o Governo do Amazonas vem ampliando os investimentos no programa. O Opera+ Amazonas prevê investimento de R$ 213 milhões, sendo cerca de R$ 155,5 milhões de recursos estaduais e R$ 57,6 milhões oriundos do Governo Federal.

Referência em ortopedia e procedimentos de alta complexidade, a Fundação Hospital Adriano Jorge registrou aumento de 27,7% no número de cirurgias realizadas em 2025, impulsionado pelas ações do Opera+ Amazonas e pela reorganização do fluxo cirúrgico da unidade.

“Nós já realizamos esse ano mais de 4.700 cirurgias nos quatro primeiros meses, então a Fundação Hospital Adriano Jorge se concentra nas cirurgias de alta complexidade. Os casos mais complexos em ortopedia são nossa competência e assim nós conseguimos atender aquele paciente que ficou aguardando na fila e agora consegue ter de novo qualidade de vida”, acrescentou o diretor-presidente da unidade, Ayllon Menezes.

Entre os pacientes beneficiados pelo programa está a dona de casa Maria Soares, de 65 anos, que foi encaminhada para atendimento no Hospital Adriano Jorge após sentir fortes dores. Em cerca de um mês, ela realizou exames e passou pelo procedimento cirúrgico.

“Foi uma bênção. Graças a Deus consegui fazer a cirurgia e, com Deus na nossa frente, eu vou sair daqui bem, sem essas crises, sem essas dores. Eu tô muito feliz. Agradeço a Deus em primeiro lugar e ao governador Roberto Cidade, que está fazendo isso pelo povo”, disse.

Ressonância

Durante a visita, o governador também acompanhou as obras do novo serviço de ressonância magnética da unidade. O equipamento, que será entregue nos próximos dias, é até seis vezes mais potente que o anterior, garantindo maior precisão diagnóstica e redução no tempo de realização dos exames.

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