Eleição indireta

Eleição indireta garantiu vitória unânime na Assembleia Legislativa

Roberto Cidade (União Brasil) tomou posse como governador do Amazonas, ao lado de Serafim Corrêa (PSB), em cerimônia realizada na noite desta segunda-feira (4), na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

No país, o estado se tornou o quarto a eleger dirigentes por meio de eleição indireta. Nesse modelo, apenas os deputados participam da votação, sem participação direta do eleitorado.

Votação unânime marcou processo inédito

O processo ocorreu de forma inédita no Amazonas. A escolha do governador e do vice foi feita exclusivamente pelos parlamentares estaduais.

Roberto Cidade recebeu os 24 votos dos deputados, sem abstenções ou divergências. Dessa forma, a eleição consolidou apoio unânime na Casa Legislativa.

Cerimônia reuniu autoridades e lideranças

A solenidade foi conduzida pelo presidente interino da Aleam, deputado estadual Adjuto Afonso (União Brasil). O evento contou com a presença de parlamentares, do ex-governador Wilson Lima (União Brasil), do prefeito Renato Júnior, além de secretários estaduais e representantes do setor empresarial.

Governador destaca prioridades da gestão

Durante o pronunciamento, Roberto Cidade reafirmou compromisso com a população e disse estar preparado para conduzir o estado. Ele também destacou a experiência de Serafim Corrêa.

“Carrego essa missão com amor e responsabilidade. Vamos seguir avançando para fazer ainda mais a quem mais precisa. Vamos cuidar da infância com prioridade absoluta. Nossas ações à saúde serão prioritárias. Na segurança pública serei firme e o crime não terá espaço para atuar. Na educação, vamos dar um salto de qualidade. Vou governar com responsabilidade e equilíbrio e coragem para enfrentar desafios”, afirmou.

Aleam ressalta transparência do processo

Adjuto Afonso destacou que a eleição ocorreu com transparência e sem judicialização.

“Foi um processo transparente. Há 30 dias Roberto está na interinidade. A eleição foi um processo que construímos para que não houvesse judicialização que comprometesse o processo eleitoral. Tivemos cinco chapas e todas concorreram. Isso é fruto do trabalho de Roberto Cidade nesta casa. A expectativa é que o estado deslanche tendo em vista que os trabalhos continuaram desde que ele assumiu o governo interinamente”, disse.

Processo seguiu modelo adotado em outros estados

De acordo com o procurador-geral da Aleam, Robert Wagner, o Amazonas segue modelo já adotado em outras unidades da federação.

“Tivemos um trabalho de pesquisa de todos os estados e o Amazonas foi o quarto estado a realizar a eleição indireta. Conseguimos fazer uma Lei bem elaborada que deu segurança jurídica ao pleito. Fizemos um processo muito democrático com prazos para juntar recursos, documentação, contrarrazões, defesas. E a mesa diretora foi muito técnica na questão de priorizar a participação dos candidatos. Foi um case de sucesso, um modelo que deve ser reproduzido”, comentou.

Renúncia e mudanças na Aleam

Antes da posse, Roberto Cidade formalizou a renúncia aos cargos de deputado estadual e presidente da Aleam. Após o ato, a deputada Professora Jacqueline (União Brasil) assume a vaga no Legislativo estadual.

A partir de agora, a Assembleia deverá iniciar o processo de eleição para a nova presidência da Casa. Adjuto Afonso já declarou que virá candidato à presidência da casa e que conta com o apoio dos pares.

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