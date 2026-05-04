Roberto Cidade (União Brasil) tomou posse como governador do Amazonas, ao lado de Serafim Corrêa (PSB), em cerimônia realizada na noite desta segunda-feira (4), na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).
No país, o estado se tornou o quarto a eleger dirigentes por meio de eleição indireta. Nesse modelo, apenas os deputados participam da votação, sem participação direta do eleitorado.
Votação unânime marcou processo inédito
O processo ocorreu de forma inédita no Amazonas. A escolha do governador e do vice foi feita exclusivamente pelos parlamentares estaduais.
Roberto Cidade recebeu os 24 votos dos deputados, sem abstenções ou divergências. Dessa forma, a eleição consolidou apoio unânime na Casa Legislativa.
Cerimônia reuniu autoridades e lideranças
A solenidade foi conduzida pelo presidente interino da Aleam, deputado estadual Adjuto Afonso (União Brasil). O evento contou com a presença de parlamentares, do ex-governador Wilson Lima (União Brasil), do prefeito Renato Júnior, além de secretários estaduais e representantes do setor empresarial.
Governador destaca prioridades da gestão
Durante o pronunciamento, Roberto Cidade reafirmou compromisso com a população e disse estar preparado para conduzir o estado. Ele também destacou a experiência de Serafim Corrêa.
“Carrego essa missão com amor e responsabilidade. Vamos seguir avançando para fazer ainda mais a quem mais precisa. Vamos cuidar da infância com prioridade absoluta. Nossas ações à saúde serão prioritárias. Na segurança pública serei firme e o crime não terá espaço para atuar. Na educação, vamos dar um salto de qualidade. Vou governar com responsabilidade e equilíbrio e coragem para enfrentar desafios”, afirmou.
Aleam ressalta transparência do processo
Adjuto Afonso destacou que a eleição ocorreu com transparência e sem judicialização.
“Foi um processo transparente. Há 30 dias Roberto está na interinidade. A eleição foi um processo que construímos para que não houvesse judicialização que comprometesse o processo eleitoral. Tivemos cinco chapas e todas concorreram. Isso é fruto do trabalho de Roberto Cidade nesta casa. A expectativa é que o estado deslanche tendo em vista que os trabalhos continuaram desde que ele assumiu o governo interinamente”, disse.
Processo seguiu modelo adotado em outros estados
De acordo com o procurador-geral da Aleam, Robert Wagner, o Amazonas segue modelo já adotado em outras unidades da federação.
“Tivemos um trabalho de pesquisa de todos os estados e o Amazonas foi o quarto estado a realizar a eleição indireta. Conseguimos fazer uma Lei bem elaborada que deu segurança jurídica ao pleito. Fizemos um processo muito democrático com prazos para juntar recursos, documentação, contrarrazões, defesas. E a mesa diretora foi muito técnica na questão de priorizar a participação dos candidatos. Foi um case de sucesso, um modelo que deve ser reproduzido”, comentou.
Renúncia e mudanças na Aleam
Antes da posse, Roberto Cidade formalizou a renúncia aos cargos de deputado estadual e presidente da Aleam. Após o ato, a deputada Professora Jacqueline (União Brasil) assume a vaga no Legislativo estadual.
A partir de agora, a Assembleia deverá iniciar o processo de eleição para a nova presidência da Casa. Adjuto Afonso já declarou que virá candidato à presidência da casa e que conta com o apoio dos pares.
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