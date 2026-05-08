Amazonas

O IMMU reforça que a mudança já está valendo e agentes de trânsito também irão atuar na orientação

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) iniciou, na quinta-feira (07/05) uma mudança na rua J. Soares, no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste de Manaus. A alteração redefine a preferência nos cruzamentos da via com o objetivo de reduzir acidentes e melhorar a segurança no trânsito da região.

Com a nova configuração implantada pelo IMMU, a rua J. Soares no bairro Alvorada passa oficialmente a ser a via preferencial no trecho compreendido entre a rua Professor Abílio Alencar e a rua Avoeiras. Antes da mudança, a preferência era das vias transversais, situação que, segundo análises técnicas do instituto, contribuía para o registro frequente de sinistros no local.

A partir de agora, motoristas que trafegam pelas ruas Cremona, Professor Antônio Giulesse, Criciúma, Upanema, Jupurutu, Ovídio Gomes Monteiro, Professora Léa Alencar e Agnaldo Archer Pinto deverão obrigatoriamente realizar parada antes de cruzar a rua J. Soares.

Para garantir a nova organização viária, equipes do IMMU executaram implantação de legendas “Pare”, linhas de retenção, sinalização horizontal e vertical, além da remoção da sinalização antiga existente ao longo do trecho.

O IMMU reforça que a mudança já está valendo e agentes de trânsito também irão atuar na orientação dos condutores durante o período de adaptação da nova sinalização na área.

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