Emboscada

Atentado e emboscada contra reforço policial aconteceu na província de Khyber Pakhtunkhwa

Um atentado com carro-bomba contra um posto policial matou ao menos 14 agentes de segurança no sábado (9), no distrito de Bannu, no noroeste do Paquistão. O ataque foi seguido por uma emboscada contra policiais enviados ao local para prestar reforço.

Imagens divulgadas após a explosão mostraram o posto policial completamente destruído, além de veículos queimados e escombros espalhados pela região.

De acordo com o oficial Sajjad Khan, equipes de resgate retiraram os corpos de 14 policiais dos destroços. Outros três agentes sobreviveram ao ataque e foram encaminhados para hospitais da região.

Segundo autoridades locais, os militantes lançaram um veículo carregado de explosivos contra o posto policial antes de invadir o local atirando contra os agentes que ainda estavam vivos.

Emboscada deixou mais vítimas

Policiais enviados como reforço também foram atacados durante uma emboscada armada. Um agente, que falou sob condição de anonimato, afirmou que drones teriam sido utilizados pelos militantes durante a ação.

Após o atentado, ambulâncias e equipes de emergência foram mobilizadas para atender os feridos. O governo local decretou estado de emergência nos hospitais públicos de Bannu.

A autoria do ataque foi reivindicada pela aliança militante Ittehad-ul-Mujahideen.

Tensões entre Paquistão e Afeganistão aumentam

O atentado acontece em meio ao aumento das tensões na fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão.

As relações entre os dois países pioraram após bombardeios realizados pelo Paquistão dentro do território afegão contra supostos esconderijos de militantes.

Embora os confrontos tenham diminuído nos últimos meses, episódios de violência continuam sendo registrados na região de fronteira. O governo paquistanês acusa o Talibã de abrigar extremistas responsáveis por ataques no país, enquanto o grupo nega as acusações e afirma que o problema é interno do Paquistão.

*Com informações da Band.com

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