Feminicídio

Vítima chegou a ser socorrida pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos

O guarda municipal Daniel Barbosa Marinho, de 55 anos, foi preso suspeito de matar a esposa, Nájylla Duenas Nascimento, de 34 anos, a tiros no dia do casamento deles, na noite deste sábado (09/05), em Campinas, no interior de São Paulo. Os três filhos da vítima presenciaram o crime.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), o casal teria iniciado uma discussão que culminou em luta corporal dentro da residência, localizada no bairro DIC 4. Familiares conseguiram retirar as crianças do local, mas, em seguida, o guarda municipal pegou a arma funcional, agrediu Nájylla e atirou contra ela.

Testemunhas relataram ainda que, após fugir da casa, Daniel voltou ao imóvel e fez novos disparos contra a mulher. Nájylla chegou a ser socorrida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Guarda Municipal de Campinas, o próprio agente acionou a corporação após o crime, ele foi levado para a 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde acabou preso em flagrante por feminicídio.

Em nota, a Guarda Municipal lamentou o caso e afirmou que a Corregedoria acompanha a investigação para abertura de procedimentos administrativos e disciplinares contra o servidor. “A Guarda Municipal lamenta profundamente o fato e reafirma seu compromisso com o combate a qualquer forma de violência”, informou a corporação.

A defesa de Daniel afirmou que acompanha o caso e confia em uma investigação “técnica e imparcial”, e destacou ainda que o guarda se apresentou espontaneamente e colaborará com as apurações.

* Com informações do G1

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