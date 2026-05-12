Explosão

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São Paulo (SP) – Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que uma casa explodiu no bairro Alvorada, no Jaguaré, zona Oeste de São Paulo, na tarde desta segunda-feira (11). A tragédia deixou um homem morto, três feridos e causou destruição em diversos imóveis da região.

As gravações mostram o impacto da explosão. Moradores aparecem correndo logo após o desabamento da residência.

Homem morreu no local

A vítima foi identificada como Alex Sandro Fernandes Nunes, de 49 anos. Segundo informações divulgadas pelas autoridades, ele trabalhava como vigilante e era natural de Minas Gerais.

O Corpo de Bombeiros encontrou Alex Sandro sem vida entre os escombros. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) confirmou a morte no local.

Familiares tentam realizar o traslado do corpo para Minas Gerais.

Três pessoas ficaram feridas

Três homens ficaram feridos após a explosão e precisaram de atendimento médico. Um deles está internado em estado grave em um leito de UTI no Hospital Regional de Osasco.

Entre os feridos está um funcionário da Sabesp, que trabalhava em uma ação conjunta com a Comgás. Segundo o hospital, ele apresenta quadro estável.

Os outros dois feridos são moradores da área atingida.

Explosão interditou dezenas de imóveis

De acordo com a Defesa Civil, a explosão afetou cerca de 2 mil metros quadrados da região. Ao todo, 46 imóveis foram interditados e dez casas ficaram completamente destruídas.

A ocorrência também atingiu residências localizadas em outras duas ruas próximas ao local da explosão.

O que se sabe sobre o caso

A explosão ocorreu dentro de uma residência no bairro Alvorada e provocou um incêndio de grandes proporções. Aproximadamente 160 pessoas foram afetadas pela ocorrência.

Segundo o Corpo de Bombeiros, houve imóveis destruídos e vítimas soterradas nos escombros. Equipes de resgate atuaram durante toda a tarde no atendimento às vítimas e na avaliação dos danos causados pela explosão.

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