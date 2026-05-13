Recuperafone

Parte dos celulares já foi devolvida aos proprietários após identificação por meio dos boletins de ocorrência

Mais de 8 mil celulares roubados foram recuperados no Amazonas desde a criação do programa RecuperaFone, coordenado pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Os dados compreendem o período entre setembro de 2024 e maio deste ano.

Segundo a SSP-AM, ao todo, 8.053 aparelhos foram localizados pelas equipes do Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares (Nirc). Parte dos celulares já foi devolvida aos proprietários após identificação por meio dos boletins de ocorrência e do número de IMEI dos aparelhos.

Até agora, 3.251 celulares tiveram os donos identificados e incluídos em editais de restituição. Outros 311 aparelhos ainda aguardam publicação para entrega. Conforme os números divulgados pelo órgão, 2.967 celulares já foram devolvidos aos proprietários.

As recuperações acontecem por meio de notificações enviadas a pessoas que utilizavam aparelhos com restrição de roubo ou furto, além de operações realizadas pelas forças de segurança.

O programa utiliza o cruzamento de dados entre os boletins de ocorrência e os registros de IMEI para identificar celulares ativos em situação irregular. A proposta é dificultar a circulação e comercialização de aparelhos roubados.

Como saber se o celular foi recuperado

Os proprietários devem acompanhar os editais publicados pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas no site oficial do órgão.

SSP-AM

Caso o nome esteja na lista, é necessário apresentar documento de identificação, boletim de ocorrência, nota fiscal ou a caixa do aparelho para fazer a retirada.

As entregas são realizadas pelo Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares (Nirc), das 9h às 16h, na sede do programa, localizada na rua 7, conjunto Celetramazon, bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus.

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