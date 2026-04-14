Polícia

A SSP-AM alerta que os contatos realizados por meio do programa não cobram valores

O Programa RecuperaFone, do Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares (Nirc) divulgou nesta terça-feira (14/04), o bloqueio de 62 mil aparelhos com restrição de roubo ou furto no estado. Os celulares bloqueados são de ocorrências registradas no período de 2021 a 2024.

O bloqueio dos aparelhos é realizado por meio de um sistema da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), disponibilizado à Polícia Civil (PC-AM), que permite restringir o funcionamento de celulares com registro de roubo ou furto. O aparelho bloqueado perde total conexão com a rede móvel.

Nova Fase e resultados

A ação integra uma nova etapa do Programa RecuperaFone, que vinha priorizando campanhas para alertar a população sobre os riscos de adquirir aparelhos de origem ilícita. Diante da permanência de casos em que os dispositivos não são devolvidos, a estratégia evoluiu para uma atuação mais opressiva.

A atuação do Nirc por meio do RecuperaFone também contribuiu diretamente para a redução dos crimes relacionados ao roubo e furto de aparelhos celulares.

Atendimento via call center

Além do bloqueio de celulares e recuperação, as equipes do Nirc seguem atuando na devolução de aparelhos recuperados. Atualmente, cerca de 3.300 pessoas foram convocadas por edital para reaver seus dispositivos, e cerca de 800 aparelhos ainda aguardam a retirada pelos proprietários.

Orientações de segurança

A SSP-AM alerta que os contatos realizados por meio do programa não cobram valores, não enviam links e não solicitam dados pessoais. As ligações oficiais aparecem identificadas como “RecuperaFone”, e o cidadão deve comparecer presencialmente ao núcleo do programa para receber orientações ou reaver o aparelho.

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