Banco Master

Gravação divulgada aponta cobrança ligada a produção de filme e cita empresário do Banco Master em investigação

Em um áudio divulgado nesta quarta-feira (13), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, aparece cobrando R$ 134 milhões de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Segundo a apuração, o valor estaria ligado à produção de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Além disso, de acordo com reportagem publicada pelo portal Intercept Brasil, a conversa teria ocorrido em novembro do ano passado. O diálogo aconteceu um dia antes de Vorcaro ser preso pela Polícia Federal (PF). A prisão ocorreu por suspeita de envolvimento em um esquema de corrupção, que envolve pagamento de propina, lavagem de dinheiro e lobby nos setores político, midiático e econômico.

Conversa cita relação e cobrança de valores

No diálogo, Flávio Bolsonaro chama o empresário de “irmão” e reforça que manteria apoio constante. Em um dos trechos, ele afirma:

“Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs!”

Segundo a reportagem, parte dos recursos teria sido transferida por meio da Entre Investimentos e Participações, empresa que atuava em parceria com companhias ligadas a Vorcaro. Em seguida, os valores teriam sido direcionados ao fundo Havengate Development Fund LP, sediado no Texas, nos Estados Unidos, e controlado por aliados de Eduardo Bolsonaro.

A investigação indica ainda que cerca de R$ 61 milhões teriam sido pagos entre fevereiro e maio do ano passado, em seis operações financeiras. Além disso, a apuração aponta que o filme seria produzido nos Estados Unidos e coordenado por Eduardo Bolsonaro, deputado federal cassado e atualmente em território norte-americano.

Repercussão e negativa

Ao ser questionado sobre o áudio na manhã desta quarta-feira, durante visita ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, Flávio Bolsonaro negou a veracidade da gravação e contestou a informação. Ele afirmou:

“De onde você tirou essa informação? É mentira”

Investigação e desdobramentos

Até o momento, Daniel Vorcaro aparece como principal investigado no caso. Além disso, entre as instituições citadas na apuração está o Banco de Brasília (BRB), que teria registrado prejuízo bilionário após adquirir títulos considerados sem valor do Banco Master.

Além disso, houve tentativa de compra do Banco Master pelo BRB. Essa operação terminou com a prisão do ex-diretor do banco público Paulo Henrique Costa.

Por fim, de acordo com informações obtidas pelo Correio junto a fontes na Polícia Federal, o conteúdo do áudio ainda não está sob investigação formal. No entanto, o caso deve ser incluído nas diligências da Operação Compliance Zero.

(*) Com informações do Correio Braziliense

Leia mais: