Prisão

Polícia encontrou idosa de 79 anos em situação insalubre e apreendeu R$ 8,5 mil que pertenciam à vítima

Manaus (AM) – Um homem de 52 anos foi preso em flagrante por maus-tratos contra a própria mãe, uma idosa de 79 anos, em Manaus. A prisão foi realizada na terça-feira (12) pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Pessoa Idosa (DECCI).

Segundo a delegada Alessandra Trigueiro, a equipe policial recebeu uma denúncia informando que a vítima vivia em situação de extrema vulnerabilidade, submetida a maus-tratos praticados pelo filho. A idosa apresentava estado debilitado e não conseguia se comunicar verbalmente.

Durante a ação, os policiais, em parceria com o Centro Integrado de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa (CIPDI), encontraram a vítima em um ambiente insalubre, com forte odor e grande quantidade de lixo acumulado na residência.

“A vítima estava deitada em uma cama antiga e em condições precárias de higiene”, relatou a delegada.

Dinheiro da vítima foi encontrado com o suspeito

Ainda conforme a polícia, o homem estava na residência no momento da abordagem. Com ele, os agentes encontraram R$ 8,5 mil que, segundo as investigações, pertenciam à idosa.

A vítima foi levada para um Serviço de Pronto Atendimento (SPA) no bairro São Raimundo, onde recebeu atendimento médico.

Já o suspeito foi encaminhado para a sede da DECCI, onde passou pelos procedimentos legais.

O homem responderá pelos crimes de exposição a perigo da integridade e da saúde física ou psíquica da pessoa idosa, além de apropriação de bens ou rendimentos da vítima.

Ele permanecerá à disposição da Justiça.

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