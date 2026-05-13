PC-AM

Bebê foi encontrado dentro de mochila em Manacapuru e não resistiu após ser levado ao hospital.

Manacapuru (AM) – Uma mulher de 28 anos foi indiciada por homicídio qualificado após o próprio filho recém-nascido ser encontrado dentro de uma mochila em meio ao lixo, no município de Manacapuru, no Amazonas. O caso foi registrado na segunda-feira (11).

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Manacapuru, informou que o bebê foi localizado por catadores de material reciclável no km 1 da rodovia AM-352, na estrada de Novo Airão.

Segundo a delegada Joyce Coelho, o recém-nascido estava enrolado em um pano com manchas de sangue, ainda com placenta e cordão umbilical.

“O bebê apresentava coloração arroxeada e aparentava sinais vitais. Ele foi levado ao hospital de Manacapuru, mas não resistiu”, informou a delegada.

Mulher alegou que não sabia da gravidez

Durante as investigações, a polícia localizou a mulher em uma residência no bairro Terra Preta.

Em depoimento, ela afirmou que desconhecia a gravidez e relatou que entrou em trabalho de parto dentro de casa, durante a madrugada de segunda-feira.

Segundo a delegada, a mulher disse ter acreditado que o bebê já estava morto após perceber que ele não chorava.

“Mesmo diante da possibilidade de sufocamento, ela colocou a criança dentro de uma mochila e descartou em um saco de lixo”, relatou Joyce Coelho.

Ainda conforme a polícia, a suspeita alegou ter agido por desespero, medo, vergonha e dificuldades emocionais e familiares.

Polícia investiga morte do recém-nascido

Com base nos elementos reunidos durante a investigação, a Polícia Civil indiciou a mulher pelo crime de homicídio qualificado por asfixia.

Após o depoimento, ela foi encaminhada a uma unidade hospitalar para receber cuidados médicos e realizar exames periciais, incluindo coleta de material genético.

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