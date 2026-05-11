Resgate

Recém-nascida foi achada em um lixão entre Manacapuru e Novo Airão e levada em estado grave ao hospital.

Manacapuru (AM) – Uma bebê recém-nascida foi resgatada após ser encontrada abandonada dentro de uma bolsa, na tarde desta segunda-feira (11), em um lixão situado na estrada entre os municípios de Manacapuru e Novo Airão, na região metropolitana de Manaus

Vídeos gravados no local mostram a criança ainda com o cordão umbilical e a placenta no momento em que foi localizada. As imagens também revelam a bebê dentro da bolsa, cercada por resíduos na área de descarte.

Segundo informações preliminares, pessoas que passavam pelo local perceberam a movimentação e acionaram a Polícia Militar. A recém-nascida apresentava sinais vitais e foi socorrida às pressas para o Hospital de Manacapuru.

Até a última atualização do caso, equipes médicas tentavam estabilizar o quadro de saúde da criança.

A Polícia Civil acompanha a ocorrência e já iniciou as investigações para identificar a mulher responsável pelo abandono da bebê.

📍 Recém-nascido é encontrado no lixão em Manacapuru pic.twitter.com/xUY0OyApvS — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 11, 2026

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