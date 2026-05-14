Zona Franca de Manaus

Um jovem aparentemente despreparado e até desrespeitoso para com o seu público de mais de 900 mil seguidores, os engana ao divulgar mentiras acerca da ZFM

Recebi um texto de um amigo sobre o conteúdo de um vídeo divulgado por um _influencer_ chamado Gabriel Silva, conhecido também por “O Gordo”.

O autor, um jovem aparentemente despreparado e até desrespeitoso para com o seu público de mais de 900 mil seguidores, os engana ao divulgar mentiras acerca da ZFM – Zona Franca de Manaus, um dos maiores parques industriais do país.

Além das mentiras, e também pela linguagem adotada, o texto classifica a matéria entre as últimas categorias de mídia, cujo principal e lamentável efeito é a possível influência sobre seus seguidores que talvez até acreditem nas falácias e as incorporem ao seu repertório social, sem se darem conta de tão medíocre informação.

Gabriel pode ser considerado também um irresponsável e inconsequente manipulador que talvez não perceba o quão é inapropriado o meio escolhido pelo qual talvez pretenda atingir os seus fins, sabe-se lá quais.

A verdade é que, para segui-lo, os seus fãs utilizam celulares produzidos na ZFM, ou notebooks também nela produzidos. Assistem TV igualmente fabricadas na ZFM e pedem, por _delivery_, refeições e outras mercadorias que lhes são entregues por motoristas de motocicletas, todas produzidas também na ZFM, e até as embalagens plásticas das encomendas são também produzidas naquele polo industrial. Os milhões de câmeras de vídeo espalhadas por todas as cidades brasileiras, ajudando na vigilância e na identificação de marginais, são lá produzidas.

Muitos brasileiros só puderam comprar tais artigos porque os preços do que é produzido na ZFM não têm vários impostos, e por isso, são mais baratos.

Importá-los da China aumentaria seus preços em até 40%, que é a sugestão infantil de Gabriel, além de impatriótica e contra o bolso de seus próprios seguidores.

“O Gordo” não sabe destas verdades porque parece que se interessa pouco pelo Brasil, e é possível ainda que tenha sido apenas marionete de titereiros com interesses ocultos.

É de se lamentar que haja quem se preste a este desserviço à nação.

Antes que se lancem novas mentiras, é oportuno descrever o que é Desserviço: “substantivo masculino que significa um serviço mal prestado, um prejuízo, desfavor ou transtorno causado por uma ação inadequada, indicando uma ação que traz consequências negativas em vez de ajudar, muitas vezes denotando falta de lealdade, perfídia ou incompetência.”

Salvem-se seguidores!

Juarez Baldoino da Costa é amazonólogo, MSc em Sociedade e Cultura da Amazônia – UFAM, Economista, Contabilista, Professor de Pós-Graduação e Consultor de empresas especializado em ZFM

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