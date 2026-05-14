Arrastão

Um dos crimes foi registrado por câmeras de vigilância de um estabelecimento comercial.

Manaus (AM) – Um homem de 19 anos foi preso e um adolescente de 17 anos apreendido suspeitos de render um motorista de aplicativo, colocá-lo no porta-malas do carro e cometer uma série de assaltos na zona Norte de Manaus. As ordens judiciais foram cumpridas no bairro Cidade Nova.

Segundo a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), a dupla é investigada por praticar roubos durante a madrugada do dia 23 de abril deste ano, em diferentes bairros da capital.

De acordo com a delegada Rosane Ferreira, do 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP), os suspeitos solicitaram uma corrida por aplicativo e, durante o trajeto, anunciaram o assalto.

A vítima foi colocada no porta-malas do veículo enquanto os criminosos saíam praticando outros roubos pela cidade.

Após a sequência de crimes, o motorista foi abandonado em uma área do Distrito Industrial.

Ainda conforme a polícia, os suspeitos foram identificados por imagens de câmeras de segurança de uma loja de conveniência no conjunto Oswaldo Frota.

Armados com arma de fogo e arma branca, eles renderam o atendente do estabelecimento e roubaram dinheiro do caixa e bebidas.

As investigações também contaram com denúncias anônimas feitas pela população.

A polícia informou que o homem de 19 anos já era investigado por roubos contra outros motoristas de aplicativo em Manaus.

Os dois foram encaminhados à unidade policial. O homem responderá pelo crime de roubo, enquanto o adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de roubo. Ambos permanecem à disposição da Justiça.

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