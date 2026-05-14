Depredação

Equipamento da estação de transferência teve peças furtadas poucos dias após manutenção realizada pelo IMMU

Manaus (AM) – O elevador da Estação de Transferência 2, localizada na avenida Constantino Nery, no bairro São Jorge, zona Oeste de Manaus, teve peças da porta furtadas nesta quinta-feira (14/5). Por causa do crime, o equipamento está temporariamente fora de operação.

O caso ocorreu apenas sete dias após a conclusão da manutenção feita pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

No último dia 7 de maio, o IMMU realizou ajustes mecânicos e elétricos para reativar o elevador. O equipamento atende principalmente Pessoas com Deficiência (PcDs), idosos e passageiros com mobilidade reduzida.

O vice-presidente de Transporte do IMMU, Uaroldi Guedes, lamentou o furto e destacou os prejuízos causados à população.

“Furtos e atos de vandalismo prejudicam toda a comunidade e impedem que pessoas com mobilidade reduzida usem o transporte com segurança. Por isso, contamos com a colaboração de todos para preservar nossos equipamentos”, afirmou.

IMMU pede apoio da população

O instituto reforçou o pedido para que a população ajude na conservação dos espaços públicos e denuncie ações suspeitas nas estações de ônibus.

Segundo o órgão, furtos e atos de vandalismo comprometem o direito de ir e vir da população que depende dessas estruturas diariamente.

As denúncias podem ser feitas à Polícia Militar pelos números 190, 181 e 153.

Equipes técnicas do IMMU fazem o levantamento dos danos materiais para iniciar a reposição das peças furtadas e reativar o elevador.

O instituto informou ainda que o cronograma de manutenção e revitalização das demais estações do sistema de transporte coletivo segue em andamento, incluindo as estações da Arena e do Parque das Nações. estações da arena e do Parque das Nações.

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