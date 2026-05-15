A Prefeitura de Manaus registrou, até as 13h desta quinta-feira (15), 16 ocorrências relacionadas às fortes chuvas que atingiram a capital amazonense. O Disque 199, canal direto da Defesa Civil que funciona 24 horas no Centro de Cooperação da Cidade (CCC), na zona Centro-Sul, recebeu as demandas da população.
Em seguida, a Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec), vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), enviou equipes de campo para atender as áreas afetadas.
Chuvas causam alagamentos e desabamentos em Manaus
De acordo com a prefeitura, a chuva provocou diferentes ocorrências em várias zonas da cidade.
Entre os registros estão:
- cinco alagamentos na zona Norte;
- dois alagamentos na zona Centro-Sul;
- um alagamento na zona Oeste;
- dois desabamentos, sendo um na zona Norte e outro na zona Leste;
- um risco de desabamento na zona Centro-Oeste;
- um risco de deslizamento na zona Norte;
- uma solicitação de vistoria na zona Norte;
- uma ocorrência de rachadura na zona Leste;
- duas ocorrências relacionadas a bueiros, sendo uma na zona Leste e outra na zona Sul.
Defesa Civil mantém atendimento durante 24 horas
Além disso, a Prefeitura de Manaus reforçou que a população deve procurar locais seguros em casos de emergência. Os moradores também podem acionar a Defesa Civil pelo Disque 199 ou pelo número (92) 98802-3547, disponível durante 24 horas.
Segundo o município, as equipes seguem mobilizadas para monitorar as condições climáticas e atender novas ocorrências, caso necessário.
Prefeitura orienta moradores durante período chuvoso
A prefeitura recomenda que os moradores adotem medidas preventivas durante o período de chuvas intensas. Por isso, a orientação é evitar o acúmulo de água parada para impedir a proliferação de mosquitos transmissores de doenças.
Além disso, motoristas devem redobrar a atenção em vias alagadas, reduzir a velocidade e manter distância segura de outros veículos. Sempre que possível, a recomendação é evitar áreas inundadas e buscar rotas alternativas.
Em situações de emergência, famílias que vivem em áreas de risco devem procurar abrigo em locais seguros. Para ampliar o atendimento à população afetada, a prefeitura disponibilizou escolas municipais como pontos de acolhimento temporário.
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