Casal é preso por estrangular mulher em carro no Centro de Manaus

O caso ocorreu dentro de um carro abandonado no Centro de Manaus

Manaus (AM) – A dupla, Parla Campos de Oliveira, 39 anos, e Paulo Palheta da Silva, de 34 anos, foram presos por envolvimento no homicídio de Diany Cavalcante da Silva.

A vítima foi estrangulada com um fio elétrico dentro de um carro no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus na última sexta-feira (4).

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o crime ocorreu durante a madrugada daquele dia.

A vítima e os suspeitos estava consumindo entorpecentes dentro do carro que estava abandonado, mas acabaram discutindo e Diany acabou sendo assassinada.



“As câmeras de segurança da área registraram a saída do casal do veículo e isso ajudou bastante nas investigações para que chegássemos até a identificação deles. O homem foi preso na casa de familiares no bairro São José Operário, na Zona Leste e a mulher foi encontrada vagando pelas ruas da cidade”, explicou o delegado.

A autoridade policial informou, ainda, que a dupla confessou o crime e relatou que mataram a vítima por ter furtado um dos bancos do carro, que era usado para o consumo de drogas. O Inquérito Policial (IP) já está sendo finalizado e será remetido à Justiça.

Parla e Paulo foram encaminhados ao prédio da especializada e após os procedimentos cabíveis serão encaminhados à Central de Recebimento e Triagem (CRT), no quilômetro oito da rodovia federal BR-174, onde irão ficar à disposição da Justiça.

