Criminosos capotam carro durante perseguição policial na Cidade Nova

Manaus (AM) – Durante uma perseguição policial, criminosos capotaram um veículo na avenida das Flores, no conjunto Ribeiro Júnior, no bairro Cidade Nova, na zona Norte de Manaus.

Eles estavam praticando arrastões na área e foram denunciados à polícia na noite de quarta-feira (10).

De acordo com a Polícia Militar, equipes estavam fazendo patrulhamento naquela área, quando dois homens, em um veículo modelo Chevrolet Prisma, de cor prata, foram vistos em atitude suspeita.

Eles não obedeceram a ordem de parada e fugiram dos policiais. Já na avenida das Flores, uma motociclista foi atingida pelos suspeitos e o carro deles capotou e bateu violentamente em um muro.

Um dos suspeitos foi preso e o comparsa conseguiu fugir por uma área de mata. Aparelhos celulares e uma arma de fogo falsa foram encontradas dentro do veículo.

O caso foi encaminhado ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Leia mais:

“Celso”, morto próximo à Ufam, pode ter sido confundido, diz polícia

Em Manacapuru, “Bebê” é preso por tráfico de drogas

Homem é preso por tentar matar casal homoafetivo em praça de Manaus