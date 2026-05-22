Atenção estudantes

Estudantes da rede pública terão inscrição automática no exame deste ano

O edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 foi divulgado nesta sexta-feira (22) pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). As inscrições começam na próxima segunda-feira (25) e seguem até o dia 5 de junho.

Os estudantes deverão se inscrever pela Página do Participante, a taxa de inscrição será de R$ 85 e poderá ser paga até 10 de junho por boleto, Pix, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança, dependendo do banco. As provas do Enem 2026 serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro.

Uma das principais novidades desta edição é a inscrição automática para estudantes do 3º ano do ensino médio da rede pública. Segundo o MEC, o procedimento será feito com base nos dados enviados pelas próprias redes de ensino.

Mesmo com a inscrição pré-preenchida, os alunos precisarão acessar a Página do Participante para confirmar a participação no exame e complementar informações, como escolha da língua estrangeira e solicitação de atendimento especializado, caso necessário.

Outra mudança anunciada pelo Inep é a ampliação dos locais de prova para 10 mil escolas em todo o país. A expectativa é que cerca de 80% dos estudantes concluintes da rede pública façam a prova na própria escola onde estudam.

O prazo para solicitar atendimento especializado e tratamento por nome social também vai de 25 de maio a 5 de junho. Os candidatos que conseguiram isenção da taxa igualmente precisarão confirmar a inscrição no sistema. Informações mais detalhadas podem ser conferida no Edital nº 64/2026.

Cronograma do Enem 2026

Inscrições: de 25 de maio a 5 de junho

Pagamento da taxa: até 10 de junho

Solicitação de nome social: de 25 de maio a 5 de junho

Solicitação de atendimento especializado: de 25 de maio a 5 de junho

Resultado do atendimento especializado: 19 de junho

Recurso: de 22 a 26 de junho

Resultado do recurso: 3 de julho

Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro

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