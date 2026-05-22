Solidariedade

Ação beneficente acontece no próximo domingo (24), no O Condado Pub, a partir das 16h.

A cena rock de Manaus vai se unir no próximo domingo (24), com muita música e solidariedade, durante o “Rock Rapidão”, evento beneficente realizado em prol da recuperação de Fabiane Fernandes, 36, sobrevivente de um acidente de moto. Mãe de três crianças e única provedora do lar, Fabiane recebe apoio de familiares, amigos e integrantes da cena rock amazonense. A programação acontece a partir das 16h, no O Condado Pub, localizado na Av. Desembargador João Machado, 6705, bairro Alvorada, reunindo bandas locais e amantes do rock em uma mobilização de apoio à jovem.

Com ingressos no valor de R$ 20, o “Rock Rapidão” contará com apresentações ao longo da tarde e da noite, incluindo bandas e tributos que passeiam por diferentes vertentes do rock nacional e internacional. Entre as atrações confirmadas estão Ronald Peixotto, Alter Ego, Soundsgear, Falling Romance (Paramore), Old School (Charlie Brown Jr.), Seaside (Nirvana), Drop D, Vênus e Roquezero.

Segundo Lady Laura, uma das organizadoras do evento, a proposta surgiu como uma forma de unir a cena rock em torno de uma causa maior. “A gente entende a força que a música tem de reunir pessoas. Ver tantas bandas se mobilizando, abrindo espaço e abraçando essa causa mostra o quanto a cena rock de Manaus é unida. Fabi é uma guerreira e merece toda a nossa ajuda”, destacou.

Fabiane ficou gravemente ferida após um acidente de moto ocorrido na noite do dia 29 de março deste ano. Desde então, já passou por cirurgias, deixou a UTI há duas semanas e ainda segue internada. Familiares, amigos e integrantes da cena rock amazonense passaram a organizar ações solidárias para ajudar nos custos do tratamento e nas despesas da família durante o período de recuperação. Todo o valor arrecadado durante o evento será destinado ao apoio de Fabiane e de suas filhas.

Além da ajuda financeira, Fabiane também necessita de doações de fraldas geriátricas tamanho G, itens de higiene pessoal e alimentos, que estão sendo arrecadados pela organização do evento.

Informações e doações podem ser realizadas pelo número: (92) 98636-4427.

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