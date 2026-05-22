A consulta ao primeiro lote da restituição do Imposto de Renda 2026 foi liberada nesta sexta-feira (22). Os pagamentos começam no dia 29 de maio, mesma data em que termina o prazo para envio da declaração.
Segundo a Receita Federal, cerca de R$ 8,64 bilhões serão pagos neste primeiro lote, considerado o maior já liberado pelo órgão. O valor também inclui restituições residuais de anos anteriores.
Os pagamentos serão destinados prioritariamente para idosos, pessoas com deficiência ou doença grave, professores e contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e escolheram receber via Pix.
Quem terá prioridade no pagamento
- 256.697 idosos acima de 80 anos;
- 2.256.975 contribuintes entre 60 e 79 anos;
- 222.100 pessoas com deficiência física, mental ou doença grave;
- 1.054.789 contribuintes cuja principal renda seja o magistério;
- 4.959.431 contribuintes que usaram declaração pré-preenchida e optaram pelo Pix.
Datas dos lotes de restituição
- 1º lote: 29 de maio
- 2º lote: 30 de junho
- 3º lote: 31 de julho
- 4º lote: 28 de agosto
Como consultar a restituição
Para consultar se vai receber a restituição, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal e entrar na opção “Meu Imposto de Renda”. Depois, basta clicar em “Consultar a Restituição”. A consulta também pode ser feita pelo aplicativo oficial da Receita Federal para celulares e tablets.
O pagamento será feito apenas em conta bancária de mesma titularidade do contribuinte informado na declaração. Caso haja erro nos dados, a correção poderá ser feita diretamente no sistema da Receita.
Quem é obrigado a declarar
Entre os contribuintes obrigados a entregar a declaração estão pessoas que:
- Receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 em 2025;
- Tiveram rendimentos isentos acima de R$ 200 mil;
- Possuíam bens acima de R$ 800 mil;
- Realizaram operações na bolsa de valores;
- Obtiveram ganho de capital na venda de bens;
- Tiveram renda rural acima de R$ 177.920;
- Possuem aplicações financeiras ou lucros no exterior.
Quem não entregar a declaração até o fim do prazo estará sujeito a multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do valor do imposto devido. A multa é emitida automaticamente após o envio da declaração em atraso e deve ser paga em até 30 dias.
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