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Primeiro lote será pago no dia 29 de maio

A consulta ao primeiro lote da restituição do Imposto de Renda 2026 foi liberada nesta sexta-feira (22). Os pagamentos começam no dia 29 de maio, mesma data em que termina o prazo para envio da declaração.

Segundo a Receita Federal, cerca de R$ 8,64 bilhões serão pagos neste primeiro lote, considerado o maior já liberado pelo órgão. O valor também inclui restituições residuais de anos anteriores.

Os pagamentos serão destinados prioritariamente para idosos, pessoas com deficiência ou doença grave, professores e contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e escolheram receber via Pix.

Quem terá prioridade no pagamento

256.697 idosos acima de 80 anos;

2.256.975 contribuintes entre 60 e 79 anos;

222.100 pessoas com deficiência física, mental ou doença grave;

1.054.789 contribuintes cuja principal renda seja o magistério;

4.959.431 contribuintes que usaram declaração pré-preenchida e optaram pelo Pix.

Datas dos lotes de restituição

1º lote: 29 de maio

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 28 de agosto

Como consultar a restituição

Para consultar se vai receber a restituição, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal e entrar na opção “Meu Imposto de Renda”. Depois, basta clicar em “Consultar a Restituição”. A consulta também pode ser feita pelo aplicativo oficial da Receita Federal para celulares e tablets.

O pagamento será feito apenas em conta bancária de mesma titularidade do contribuinte informado na declaração. Caso haja erro nos dados, a correção poderá ser feita diretamente no sistema da Receita.

Quem é obrigado a declarar

Entre os contribuintes obrigados a entregar a declaração estão pessoas que:

Receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 em 2025;

Tiveram rendimentos isentos acima de R$ 200 mil;

Possuíam bens acima de R$ 800 mil;

Realizaram operações na bolsa de valores;

Obtiveram ganho de capital na venda de bens;

Tiveram renda rural acima de R$ 177.920;

Possuem aplicações financeiras ou lucros no exterior.



Quem não entregar a declaração até o fim do prazo estará sujeito a multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do valor do imposto devido. A multa é emitida automaticamente após o envio da declaração em atraso e deve ser paga em até 30 dias.

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