Parasita

No podcast, o tema surgiu durante uma conversa sobre doenças sexualmente transmissíveis

A ex-modelo e personalidade de reality show Brandi Glanville voltou a comentar publicamente sobre os problemas de saúde que afetaram seu rosto nos últimos anos. Durante um episódio recente do podcast “Brandi Unfiltered”, ela afirmou acreditar que o parasita que, segundo ela, “derreteu” parte de seu rosto pode ter sido transmitido sexualmente.

Conhecida por participações nos programas The Real Housewives of Beverly Hills e The Real Housewives Ultimate Girls Trip, Glanville, de 53 anos, conversou sobre o assunto com a amiga Lisa Ann. Em 2024, a socialite já havia compartilhado fotos nas redes sociais mostrando deformações em seu rosto, atribuindo o problema à ação de um parasita. Desde então, ela também passou a publicar registros de procedimentos estéticos e tratamentos realizados para tentar recuperar suas feições anteriores.

No podcast, o tema surgiu durante uma conversa sobre doenças sexualmente transmissíveis. Brandi revelou suspeitar que seus sintomas possam ter começado após praticar sexo oral com um ex-namorado que trabalhou como ator pornô.

“Tenho uma pergunta rápida. Você já ouviu falar de um parasita sexualmente transmissível? Acho que estou com isso… na garganta”, disse a celebridade.

Exames rigorosos

Após Lisa Ann explicar que profissionais da indústria adulta passam por exames rigorosos antes das gravações, Glanville detalhou sua teoria envolvendo o antigo relacionamento. “Ele só fazia tudo isso no meu rosto porque não queria me engravidar”, afirmou. “Ele não sabia que a oportunidade [de engravidar] já tinha passado. Eu pensei: ‘OK, tanto faz, não vou te corrigir’. E na minha boca, em tudo isso [apontando para o próprio rosto], [então] uma amiga me contou ontem [sobre a teoria envolvendo o parasita]”.

Recentemente, Brandi também participou do documentário “Side Effects May Include: The Hidden Costs of Prescription Drugs” (2026), que aborda casos ligados à dependência de procedimentos estéticos.

(*) Com informações de agências

Leia Mais: