Entretenimento

Marca investe em ativações, camarote e experiências para os foliões durante o Fortal 2026 e destaca a Skol Zero Zero no evento.

A Skol reforça sua presença no Fortal 2026 com ativações voltadas aos foliões. A marca amplia a participação em uma das maiores micaretas fora de época do Brasil. Além disso, aposta em experiências que acompanham o público desde a chegada a Fortaleza até os principais espaços da Cidade Fortal.

A recepção começa no Aeroporto Internacional de Fortaleza. No local, uma ação de experimentação apresenta a marca aos visitantes e antecipa o clima da festa. Em seguida, os foliões encontram um pórtico de boas-vindas na Cidade Fortal e o Camarote Skol, que reúne atrações e experiências ao longo da programação.

A Skol também participa da tradicional Feijoada do Siriguella. O evento integra a programação paralela do Fortal e reúne milhares de pessoas todos os anos. Além disso, a ação fortalece a campanha nacional da marca para o período de férias e feriados, que valoriza os momentos de lazer e diversão.

Durante a micareta, a marca destaca a Skol Zero Zero. A cerveja não contém álcool, não possui açúcar e tem apenas 12 calorias por lata de 350 ml. Dessa forma, a empresa amplia o portfólio e oferece uma alternativa para consumidores que buscam equilíbrio sem abrir mão da experiência dos grandes eventos.

Segundo a Ambev, as ativações fazem parte da estratégia de fortalecer a presença das marcas em festivais e celebrações de grande porte. Ao mesmo tempo, a companhia investe em inovação, amplia as opções de consumo e incentiva o consumo responsável. Assim, busca atender diferentes perfis de consumidores e acompanhar as mudanças de comportamento do público.

Leia mais

Skol abre o Fortal 2026 com corrida inédita e lança cerveja Zero Zero