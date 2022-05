Lula casa hoje (18) em evento com proibição de celulares

Brasília (DF) – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai se casar nesta quarta-feira (18) com a socióloga Rosângela da Silva, a Janja. A cerimônia ocorre em São Paulo, às 19h, mas poucos detalhes foram divulgados.

Esta será a terceira vez que Lula vai se casar. A primeira esposa foi Maria de Lourdes da Silva, com quem o ex-presidente ficou pouco mais de dois anos. Em 1974, ele casou com Marisa Letícia Lula da Silva, que morreu em 2017 por conta de um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

O noivo não verá a futura esposa no dia do casamento e, por isso, vai dormir em um hotel na zona sul de São Paulo.

Os convidados que vivem fora de São Paulo também estão sendo orientados a se hospedar no mesmo hotel, escolhido por Lula.

Buffet

Sabe-se que o casamento vai acontecer em um buffet no bairro nobre de Vila Olímpia, em São Paulo, que pertence ao Grupo Bisutti. No entanto, a empresa possui 16 locais diferentes.

O local exato não foi divulgado. Entretanto, um dos espaços – chamado de Casa Bisutti – tem área útil de 1 mil metros quadrados, pé direito de 7 metros, ar-condicionado central e ainda painéis na parte alta das paredes para uso de projetores luminotécnicos. O local possui ainda palco suspenso para atrações musicais e jardim vertical que circunda a casa e reproduz um típico cenário da Toscana.

Já a Casa Traffô tem capacidade para 450 pessoas. Nela, há um jardim com um espelho d’água, camarim exclusivo com acesso lateral e projeção mapeada em dois ambientes. Enquanto a Villa Bisutti Casa do Ator possui autêntico lustre de Murano no foyer, pé-direito de 7 metros, bar central com palco suspenso e camarim. Os três locais ficam na Vila Olímpia.

A festa está prevista para durar nove horas.

Ainda não há informações sobre o formato religioso escolhido, mas a benção deve ser dada por dom Angélico Sândalo Bernardino, que conhece Lula desde os anos 1970.

Convite

O convite em papel apresenta um QR Code, que leva os convidados para um site onde devem confirmar a presença.

No papel, obtido pela Folha de S. Paulo, os noivos recomendam que os presentes não utilizem celular na cerimônia.

“Nosso momento será único, por isso recomendamos estar presente nele e longe dos celulares”, diz.

Os nomes dos noivos aparecem impressos em vermelho, seguido por uma mensagem: “Ninguém mais feliz que eu e você!”. Logo abaixo: “Janja e Lula, com carinho, convidam familiares e amigos para celebrarmos o amor”.

O convite tem desenhos como um mandacaru e uma abóbora, que fazem referência ao Nordeste, região onde Lula nasceu. Também há uma discreta estrela, símbolo do PT.

