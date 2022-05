Lula segue como preferência do eleitorado, aponta pesquisa da Ipespe

Lula mantém liderança na corrida ao Planalto com 44% da preferência do eleitorado, Bolsonaro soma 31%

BRASÍLIA – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue na liderança da disputa pela Presidência da República na eleição de outubro com 44% da preferência do eleitorado, contra 31% do presidente Jair Bolsonaro (PL), segundo pesquisa Ipespe divulgada nesta sexta-feira (6), e que foi encomendada pela XP Investimentos.

Em relação ao levantamento anterior do instituto, feito duas semanas atrás, Lula oscilou negativamente um ponto dentro da margem de erro, de 45% para 44%, enquanto Bolsonaro manteve o mesmo porcentual.

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) obteve 8%, o ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB) 3% e o candidato do Avante André Janones, 2%. A senadora pelo MDB Simone Tebet e o pré-candidato pelo Novo Luiz Felipe d’Ávila alcançaram 1% das intenções cada um. Os demais não pontuaram.

Nas simulações de segundo turno feitas pelo instituto, Lula vence todos os adversários. No cenário mais provável, de acordo com os dados da pesquisa, o petista bateria Bolsonaro por 54% a 34%, mesmo patamar apontado pelo levantamento anterior do Ipespe.

O Ipespe ouviu 1.000 pessoas por telefone de todas as regiões brasileiras entre os dias 2 e 4 de maio. A margem de erro da pesquisa é de 3,2 pontos percentuais.

