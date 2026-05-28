Atenção consumidor

Produto da marca Casa de Mãe teve venda suspensa em todo o país após análise apontar nível irregular de conservante.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de um lote de coco ralado da marca Casa de Mãe após identificar excesso de dióxido de enxofre, substância química usada como conservante em alimentos.

A medida foi publicada nesta quinta-feira (28) no Diário Oficial da União e atinge o lote 13/25, com validade até 17 de setembro de 2026. Além do recolhimento, a Anvisa também suspendeu a comercialização, distribuição, propaganda e uso do produto em todo o país.

Segundo a agência, uma análise feita pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal (Lacen-DF) encontrou 826 mg/kg de dióxido de enxofre no coco ralado, quantidade acima do limite permitido pela legislação sanitária.

Orientação

A Anvisa orienta que consumidores que compraram o lote afetado não consumam o produto. Nestes casos, a recomendação é procurar o estabelecimento onde a compra foi feita ou entrar em contato com a fabricante para solicitar troca ou ressarcimento.

O dióxido de enxofre é autorizado para uso em alimentos, mas dentro de limites estabelecidos pelas normas sanitárias. Quando consumido em excesso, pode provocar reações adversas, principalmente em pessoas asmáticas ou sensíveis aos sulfitos.

De acordo com a Anvisa, o resultado da análise descumpre normas relacionadas à qualidade e segurança dos alimentos, tornando o lote irregular para consumo.

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