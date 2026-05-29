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Operação especial do IMMU vai interditar parcialmente vias nas zonas Oeste e Centro-Oeste durante a prova.

Manaus (AM) – Motoristas que circulam pelas zonas Oeste e Centro-Oeste de Manaus devem ficar atentos neste domingo (31). A Prefeitura de Manaus realizará uma operação especial de trânsito para a Corrida da Infantaria 2026, evento que deve provocar interdições parciais em importantes vias da capital entre 5h e 8h.

A ação será coordenada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), que mobilizará cerca de 40 agentes de trânsito e fiscais de transportes para monitorar o tráfego e orientar condutores ao longo do percurso.

Percurso da Corrida da Infantaria

A largada está prevista para as 6h, em frente ao 1º Batalhão de Infantaria de Selva Aeromóvel (1º BIS Amv), localizado na avenida São Jorge, bairro São Jorge.

Os participantes seguirão pelas avenidas São Jorge e Jacira Reis, passando pela rotatória das Letras, avenida Theomário Pinto da Costa e avenida Constantino Nery, antes de retornarem ao ponto de partida.

Durante o trajeto, o IMMU fará o controle do fluxo de veículos para garantir a segurança dos corredores e minimizar os impactos no trânsito.

Agentes estarão em pontos estratégicos

Segundo o instituto, as equipes serão distribuídas em 14 pontos estratégicos ao longo do percurso. Os agentes atuarão na orientação de motoristas e pedestres, além de realizar intervenções necessárias para manter a segurança viária durante o evento.

A operação também contará com fiscais de transportes para acompanhar a circulação do transporte público nas áreas afetadas.

Prefeitura orienta motoristas

A Prefeitura de Manaus recomenda que os condutores redobrem a atenção ao trafegar pelas regiões onde ocorrerá a corrida e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas durante o período da operação.

A medida busca garantir a mobilidade urbana, reduzir riscos de acidentes e oferecer mais segurança aos atletas, pedestres e demais usuários das vias públicas.

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