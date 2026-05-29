Ataque

Homem reagiu após ser surpreendido pelo felino em uma região de mata e conseguiu escapar com vida, apesar dos ferimentos.

Autazes (AM) – Um morador de Autazes, a 113 quilômetros de Manaus, matou uma onça-pintada após ser atacado pelo animal em uma área de mata na zona rural do município. Para se defender, ele utilizou uma arma de fogo e atingiu o felino, que morreu no local.

De acordo com informações preliminares, o homem foi surpreendido pela onça enquanto estava em uma área de floresta. Durante o ataque, ele entrou em luta corporal com o animal e tentou se desvencilhar das investidas até conseguir efetuar o disparo.

Ainda segundo os relatos, a onça chegou a morder uma das pernas da vítima antes de ser abatida. Apesar de conseguir escapar com vida, o morador sofreu ferimentos provocados pelas mordidas e garras do felino. O estado de saúde dele não foi divulgado.

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