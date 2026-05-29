Sentença

Réus jogaram carro contra motocicleta de Davi Miranda Farias e o executaram a tiros; tese do MPAM foi integralmente acolhida pela 3ª Vara do Tribunal do Júri.

Manaus (AM) – A Justiça do Amazonas condenou dois homens pelos crimes de homicídio duplamente qualificado e integração em organização criminosa armada. O julgamento ocorreu na terça-feira (26/05), no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, na zona centro-sul da capital. O processo obteve condenação após atuação da 106ª Promotoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM).

De acordo com a denúncia do órgão ministerial, a vítima, Davi Miranda Farias, foi perseguida e executada a tiros na madrugada do dia 21 de julho de 2025, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Os criminosos utilizaram um veículo para colidir intencionalmente contra a motocicleta que Davi pilotava. Após derrubarem a vítima em via pública, os réus efetuaram diversos disparos de arma de fogo à queima-roupa.

O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri acolheu integralmente as teses apresentadas pelo promotor de Justiça José Augusto Taveira. Os jurados reconheceram a autoria do crime e validaram as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de aplicar o aumento de pena pelo emprego ostensivo de arma de fogo no contexto de disputa entre facções.

Com a decisão do júri popular, as sanções individuais foram calculadas de forma distinta com base na participação de cada réu. Um dos acusados recebeu a pena de 26 anos e 1 mês de reclusão, enquanto o segundo comparsa foi sentenciado a 23 anos e 5 meses de prisão. Ambos iniciarão o cumprimento das reprimendas em regime fechado em unidade prisional do estado.

A sentença penal condenatória foi proferida pela juíza Graça Giulietta Cardoso de Carvalho Starling, titular da 3ª Vara do Tribunal do Júri. A magistrada determinou na própria decisão a execução imediata das penas impostas aos condenados, que saíram do fórum direto para o sistema penitenciário. O promotor José Augusto Taveira destacou que o resultado reflete a resposta técnica e legal do Ministério Público no enfrentamento direto à criminalidade violenta na periferia de Manaus.

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