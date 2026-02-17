Espetáculo

Objetivo é levar ao público um recorte do espetáculo que será desenvolvido ao longo da temporada

O Boi Garantido intensifica os preparativos para a temporada 2026 e realiza, na terça-feira de Carnaval (17), a apresentação no Carnaboi, dentro do Circuito Carnailha, em Parintins. O evento marca o início oficial da agenda do bumbá rumo ao 58º Festival Folclórico de Parintins.

A participação da agremiação no circuito carnavalesco contará com três momentos de desfile, alternando trios elétricos e tripés cênicos, além da presença de artistas e itens oficiais. A proposta, segundo a organização, é levar ao público um recorte do espetáculo que será desenvolvido ao longo da temporada.

Estrutura da apresentação

A primeira passagem será conduzida pelo trio elétrico de Sebastião Júnior, acompanhado de três tripés e do corpo coreográfico, além de itens oficiais. Na sequência, o trio de Israel Paulain assume o cortejo, também com três tripés, mantendo a apresentação musical e coreográfica ao longo do percurso.

O encerramento ficará por conta do trio de David Assayag, com a participação de seis tripés cênicos. A etapa final deve concentrar os principais momentos do espetáculo apresentado pela agremiação no circuito.

O trajeto também contará com a presença do Amo do Boi, João Paulo Faria, que participará em diferentes momentos da apresentação.

Itens oficiais confirmados

O público que acompanhar o Carnaboi no Circuito Carnailha poderá ver de perto alguns dos itens oficiais do Boi Garantido já em atividade. Estão confirmados:

• Porta-Estandarte: Jeveny Mendonça

• Rainha do Folclore: Lívia Christina

• Cunhã Poranga (substituta): Isabelle Alcântara

• Pajé (substituto): Joenderson Trindade

• Sinhazinha da Fazenda (substituta): Annabelle Rios

A apresentação no Carnaboi é o primeiro grande ensaio público da temporada, antecipando elementos do espetáculo que será levado à arena no Festival Folclórico de Parintins 2026.

(*) Com informações da assessoria