Capacitação

Capacitação da ESATA aborda os desafios operacionais da Reforma Tributária para empresas da Zona Franca de Manaus.

Manaus (AM) – A Reforma Tributária começará a mudar a rotina das empresas a partir de janeiro de 2027, mas a preparação precisa começar desde já. Pensando nesse cenário, a Escola de Administração Tributária (ESATA) promove, entre os dias 4 e 6 de agosto, o curso presencial “Reforma Tributária: Aspectos Operacionais para a Indústria Incentivada da Zona Franca de Manaus”.

A capacitação foi desenvolvida para auxiliar empresas na adaptação ao novo modelo tributário, preparando equipes, ajustando processos internos e reduzindo riscos durante a transição para as novas regras.

Reforma exigirá mudanças na operação das empresas

Embora a Reforma Tributária seja frequentemente associada à criação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), o principal desafio para as indústrias da Zona Franca de Manaus estará na adaptação dos processos internos.

As empresas precisarão revisar cadastros de produtos, fornecedores e clientes, adequar sistemas, fortalecer o controle das operações e integrar setores como fiscal, compras, produção, estoque, logística e tecnologia da informação. Além disso, será necessário capacitar as equipes para executar corretamente os novos procedimentos.

Empresas terão de administrar dois sistemas tributários

Outro desafio será o período de transição previsto até 2032. Durante esse intervalo, as empresas precisarão operar simultaneamente com o modelo tributário atual e o novo sistema criado pela Reforma Tributária.

Essa convivência entre duas estruturas tributárias exigirá planejamento, organização e maior integração entre as áreas responsáveis pela gestão fiscal.

Especialistas que participaram da regulamentação ministram o curso

Para apoiar as empresas nesse processo, a ESATA reuniu profissionais que participaram da elaboração da legislação e seguem atuando na regulamentação da Reforma Tributária.

O curso será ministrado pelo auditor fiscal da Sefaz-AM, Nivaldo das Chagas Mendonça, coordenador da Comissão Estadual Extraordinária da Reforma Tributária. Também participarão os auditores fiscais Daniela Ramos Torres e Rodrigo de Almeida Castro, integrantes dos grupos técnicos responsáveis pela regulamentação do IBS aplicado à Zona Franca de Manaus.

Durante os três dias de capacitação, os participantes terão acesso a conteúdos práticos sobre controle de entradas na ZFM, projetos econômico-fiscais, documentos fiscais, apuração do IBS e as próximas etapas da implementação da Reforma Tributária.

Capacitação busca reduzir riscos e preservar incentivos fiscais

Segundo o diretor da ESATA, Romildo de Oliveira, o momento exige que as empresas transformem conhecimento em planejamento para garantir uma transição segura.

De acordo com ele, quem iniciar a adaptação agora terá mais condições de ajustar processos, reduzir riscos e preservar os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus durante a implantação do novo sistema tributário.

O curso será realizado das 17h30 às 20h30, na sede da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado do Amazonas (AFFEAM), localizada na Rua Franco de Sá, nº 430, no bairro São Francisco, em Manaus.

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