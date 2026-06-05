RECUPERAÇÃO

Hospital divulga atualização sobre o estado de saúde dos pacientes atendidos após os incidentes no litoral pernambucano.

Recife (PE) – As vítimas dos recentes ataques de tubarão no Recife e na Região Metropolitana apresentaram melhora clínica e receberam alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Restauração Governador Paulo Guerra.

O menino de 11 anos, atacado na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, deixou a UTI Pediátrica na noite de quinta-feira (4) e seguiu para um hospital particular.

Já Marcela Vitória de Lima Santos, de 19 anos, atacada na Praia de Boa Viagem, permanece internada em uma enfermaria. Segundo o hospital, o quadro de saúde dela é estável e segue sob acompanhamento médico.

Menino perdeu a perna após ataque em Piedade

O caso aconteceu no último domingo (31), na Praia de Piedade. O menino sofreu graves ferimentos após ser mordido por um tubarão.

A equipe médica precisou amputar a perna esquerda da criança devido à gravidade das lesões. Além disso, o paciente recebeu tratamento para uma fratura na mão esquerda e passou por transfusão de sangue.

Após alguns dias de internação intensiva, os médicos autorizaram a transferência para uma unidade hospitalar particular.

Jovem atacada em Boa Viagem segue em recuperação

Na segunda-feira (1º), Marcela Vitória, de 19 anos, sofreu um ataque de tubarão enquanto estava no mar da Praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Equipes do Grupamento de Bombeiros Marítimos realizaram o resgate e prestaram os primeiros socorros ainda na faixa de areia.

A jovem chegou ao Hospital da Restauração com amputação completa da perna direita. Os médicos realizaram uma cirurgia de emergência para controlar o sangramento e estabilizar o quadro clínico.

Agora, ela segue em recuperação na enfermaria da unidade.

Por que acontecem ataques de tubarão?

Especialistas explicam que os tubarões não consideram os seres humanos como presas naturais. Segundo estudos da Ocean Conservation Society (OCS), os animais utilizam diversos mecanismos sensoriais para localizar possíveis alimentos.

Eles detectam vibrações, movimentos na água e campos elétricos produzidos por organismos vivos. Em algumas situações, esses estímulos podem provocar ataques por confusão ou comportamento investigativo.

Além disso, o litoral pernambucano possui áreas classificadas como de maior risco para incidentes envolvendo tubarões, principalmente em trechos do Grande Recife.

Pernambuco registra histórico de incidentes

Os casos registrados nesta semana reacenderam o debate sobre segurança nas praias da região.

O ataque ao menino em Piedade resultou na amputação da perna esquerda. Já o ataque à jovem em Boa Viagem causou a amputação da perna direita.

Apesar da gravidade dos dois casos, ambos apresentaram evolução positiva durante a internação, permitindo a saída da UTI poucos dias após os procedimentos cirúrgicos.

As autoridades continuam orientando banhistas a respeitarem as áreas sinalizadas e seguirem as recomendações dos guarda-vidas para reduzir o risco de novos incidentes.

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