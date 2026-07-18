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Skol abre a programação do Fortal 2026 com uma corrida inédita e apresenta a Zero Zero, nova cerveja sem álcool da marca.

Patrocinadora da maior micareta indoor do país, a Skol chega ao Fortal 2026 com uma novidade. A marca apresenta a Skol Zero Zero, cerveja com zero álcool, zero açúcar e apenas 12 calorias.

Além disso, o lançamento estreia na programação da marca durante a Corrida do Fortal, marcada para 19 de julho. A iniciativa abre o calendário de ativações antes mesmo do início oficial da festa.

Segundo a Skol, a proposta é ampliar as possibilidades de consumo em diferentes ocasiões, mantendo a diversão como principal característica da experiência.

Corrida do Fortal abre programação

Lançada neste ano, a Skol Zero Zero passa a liderar o portfólio da Ambev voltado às novas ocasiões de consumo e socialização. Ao mesmo tempo, a categoria de bebidas sem álcool continua em crescimento no Brasil.

Por isso, a participação no Fortal reforça a estratégia da marca de estar presente em grandes eventos, especialmente durante férias, feriados prolongados e celebrações culturais.

Com a novidade, a Skol busca oferecer mais opções para consumidores que desejam aproveitar os momentos de lazer sem consumir álcool.

Marca aposta em novas experiências

De acordo com Fernando Gama, diretor de Marketing de Skol, a Corrida do Fortal amplia a experiência dos participantes antes mesmo da abertura da micareta.

“O Fortal sempre foi um espaço de encontros e celebração. Com a Corrida do Fortal, damos início à programação da marca antes mesmo da festa começar e apresentamos Skol Zero Zero em um contexto que conversa com diferentes ocasiões de consumo. Queremos mostrar que existem diversas formas de viver esses momentos, sempre com responsabilidade e sem abrir mão da diversão.”

Ativações seguem durante a micareta

Depois de retornar ao Fortal em 2025, a Skol amplia sua participação na edição deste ano. Dessa forma, as ativações acompanham o público desde o aquecimento até os dias oficiais da festa.

Entre os destaques está a estreia da Corrida do Fortal na programação oficial do evento. A atividade terá percursos de 5 km e 10 km na Cidade Fortal.

Além do esporte, a programação reúne música e entretenimento. Assim, a marca pretende fortalecer sua conexão com o público antes do início dos blocos e durante toda a micareta.

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