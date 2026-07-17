Qualificação

A UniNorte tenta se manter na vanguarda do segmento de bets no Brasil criando profissionais capacitados para trabalhar no setor.

Considerada como o maior Centro Universitário do Norte, a UniNorte lançou o MBA em Ciência de Dados Aplicada a Apostas Esportivas. Por trás da criação desse MBA está o objetivo de disseminar o conhecimento especializado em análises estatísticas e probabilísticas voltada para um setor que apresenta números promissores ao longo dos últimos anos.

Ao oferecer o curso, a UniNorte tenta se manter na vanguarda do segmento de bets no Brasil criando profissionais capacitados para trabalhar no setor. Afinal, dentro de plataformas de apostas esportivas confiáveis existem algoritmos probabilísticos avançados representados em odds. É com base no cálculo da odd que você consegue avaliar se uma aposta realmente vale a pena, sendo o papel da bet decidir qual cotação oferece aos seus usuários.

A matriz curricular conta com 12 disciplinas contendo carga horária de 30 horas, assim como a disciplina optativa de metodologia científica e um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). No total, o MBA tem duração de 6 meses, sendo realizado na modalidade Digital (EaD).

Criação do curso visa atender as demandas do crescente mercado de bets no Brasil

O surgimento do MBA em apostas esportivas não é algo inesperado no Brasil, já que o país é o 5º grande player mundial no mundo das bets. Em números, o mercado brasileiro de plataformas para apostar e jogar jogos de cassino online movimentou R$ 37 bilhões ao longo do ano passado.

Trazendo os números para mais presente, os quatro primeiros meses do ano de 2026 representaram um faturamento de R$ 12,2 bilhões para as bets, o que gerou R$ 4,5 bilhões em impostos para os cofres públicos. Os valores impressionam e mostram como o segmento de apostas esportivas está em alta no Brasil.

O estudo “Dossiê das Bets”, publicado pelo Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IESP) revelou que um total de 19 empregos, em média, são criados para cada bet no Brasil. Com mais de 100 plataformas presentes no mercado virtual brasileiro, o número de novos postos de trabalho superou as 2.000 unidades.

Esses números são importantes para o governo federal, que busca evitar o avanço da taxa de desemprego para níveis acima de 7%, como os valores observados em 2024. Além disso, profissionais apontam que o setor de apostas tende a gerar recursos importantes para ajudar no equilíbrio das contas públicas.

Capacitação profissional abre portas para trabalhar direta e indiretamente com plataformas de apostas

A formação em áreas voltadas para apostas esportivas abre as portas para que os profissionais consigam atuar dentro e fora das plataformas . No caso dos estudantes que procuram uma vaga interna, setores de análise de dados, probabilidade, desenvolvimento de algoritmos avançados e compliance são os mais requisitados.

Quem se forma na análise de dados estatísticos e probabilísticos voltados para apostas esportivas também pode atuar indiretamente nesse segmento. Nesse caso, áreas como auditorias externas e o próprio trabalho de tipster estão entre os caminhos que podem ser seguidos.

Cientes de que o mercado de trabalho exige mais conhecimento técnico especializado, as universidades têm buscado oferecer ainda mais opções para que o estudante consiga a especialização necessária para a vaga que almeja.

Junto da oferta do curso de MBA, a UniNorte costuma oferecer palestras que ajudam os candidatos a se portarem em uma entrevista de emprego. Rafael Melo, então docente da Escolha de Humanas da instituição, declarou que é essencial a preparação adequada do profissional para todos os momentos, incluindo entrevistas.

Mercado brasileiro pode alcançar 20 bilhões de dólares em 2032

Dados publicados pela Data Bridge Market Research apontam que o mercado brasileiro de bets pode chegar a 20 bilhões de dólares em 2032. Isso representa uma Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR) de 12,75% ao ano. Em uma análise apenas de jogos de cassino, o crescimento é ainda maior, sendo cotado a 13,56%.

O potencial de crescimento para o segmento de bets coloca esse setor como um mercado que pode ser importante para a arrecadação governamental ao longo dos próximos anos. No entanto, a profissionalização de quem trabalha na área precisa estar alinhada com as expectativas, tanto para vagas temporárias com salários atrativos, como também para posições permanentes.

Formação adequada de profissionais via MBA ou outros cursos, assim como investimentos públicos em um ambiente responsável e justo, aliado a uma economia que não dá sinais de alta oscilação parece ser a combinação indicada como a de maior sucesso para o longo prazo das bets no Brasil. Nesse caso, a UniNorte sai na frente ao oferecer um MBA voltado exclusivamente para apostas esportivas.

Muitas mudanças ainda estão para serem implementadas no setor de bets, mas o avanço ao longo dos últimos é inegável. Novas leis, plataformas com recursos que não tinham e um mercado voltado para o usuário ganharam espaço. Na medida em que a competitividade entre os sites fica ainda mais acirrada, a tendência é de que apenas as empresas que realmente se diferenciam consigam se sustentar no longo prazo.

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